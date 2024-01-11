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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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خبير: معدل السياحة ارتفع من 13 مليار دولار لـ45 خلال 6 سنوات|فيديو

الدكتورعبدالمنعم
الدكتورعبدالمنعم السيد

قال الدكتورعبدالمنعم السيد، رئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن الحكومة تستهدف زيادة إيرادات قناة السويس إلى 88 مليار دولار خلال 6 سنوات مقبلة بزيادة 10% سنويًا.

عبدالمنعم السيد:معدلات النمو تعني زيادة حجم الناتج المحلي الإجمالي سنويًا


وأوضح  عبدالمنعم السيد خلال استضافته مع الإعلامي أحمد موسى في حلقة خاصة من برنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، ، أن هناك معدل نمو في السياحة أرتفع من 13 مليار دولار إلى 45 مليار دولار خلال 6 سنوات، متسائلا: هل توجد البنية والفنادق الجاذبة للسياحة.. هل تستطيع الدولة إدخال استثمارات مباشرة في بناء الفنادق المحلية والعالمية بما يوازي 270 ألف غرفة؟


ولفت  عبدالمنعم السيد، رئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إلى أن الدولة تستهدف أن يكون الاقتصاد المصري ضمن أفضل 30 اقتصاد على مستوى العالم بحلول 2030، مؤكدا أن الدولة قادرة على تحقيق ذلك بمعدلات نمو وتنمية مباشرة.


وأضاف : معدلات النمو تعني زيادة حجم الناتج المحلي الإجمالي سنويًا بزيادة من 6 إلى 8%، وبالتوازي مع النمو يجب التركيز على التنمية في القطاعات المستهدفة الزراعة والصناعة والاتصالات.

عبدالمنعم السيد الحكومة قناة السويس دولار معدلات النمو الناتج المحلي الاجمالي

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