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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

السكة الحديد تتيح طرق حجز تذاكر القطارات من خلال وكلاء بيع جدد|تفاصيل

قطارات السكة الحديد
قطارات السكة الحديد

 أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن إتاحة الحصول على تذاكر السفر على القطارات  من خلال عدد من وكلاء البيع المنتشرين على مستوى الجمهورية  . 
حيث تم إضافة وكلاء البيع ( خدماتى – طلقة – كاش كول – أو باى ) التابعين لشركة خالص  إحدى شركات مجموعة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية والتى تعد  من الشركات الرائدة فى مجال الدفع الالكتروني وتضم أكثر من 20 وكيل بيع بعدد 500 ألف نقطة بيع منتشرين على مستوى الجمهورية ويتم اضافتهم لمنظومة الدفع الفورى الخاصة بحجز تذاكر السفر بالقطارات تباعاً ، وجدير بالذكر أنه قد سبق للهيئة التعاقد مع شركة فورى والتى تمتلك عدد 320 ألف نقطة بيع على مستوى الجمهورية لبيع تذاكر السفر بالقطارات ليصبح بذلك إجمالى عدد نقاط البيع 820 ألف نقطة بيع على مستوى الجمهورية .
ويأتى ذلك بهدف زيادة منافذ البيع وتيسيراً علي المواطنين للحصول على التذكرة عن طريق وكلاء البيع التى تعمل على مدار الـ24 ساعة وأيضاً لمواجهة عدم الازدحام أمام الشبابيك بالمحطات حيث يتم الحصول علي التذكرة من أى منفذ بيع والتوجه بها الى محطة السفر بشكل مباشر وإستقلال القطار.
وتؤكد الهيئة على إتاحة الحجز  من خلال وكلاء البيع لكافة قطارات تحيا مصر على مستوى الشبكة وقطارات الدرجة الثالثة ( التهوية الديناميكية - الثالثة المكيفة ) بالوجهين القبلى والبحرى بالإضافة إلى عدد  4 قطارات VIP بالوجه البحرى ارقام 905 - 917 - 906 -916 بين القاهرة والإسكندرية .
هذا بالإضافة إلى إتاحة الحجز من خلال  موقع الهيئة  ( ( https://obs.enr.gov.eg/o-city/obs/enr/railway/ar/home 
وكذلك تطبيق الحجز الخاص بالهاتف المحمول 
اندوريد   https://play.google.com/store/apps/details?id=enr.transit.maf  
ايفون   https://apps.apple.com/eg/app/enr/id1486815902   
كما تؤكد الهيئة على ضرورة وجود تذكرة مع  الراكب قبل استقلاله القطار  من كافة المحطات حتى لو كانت المحطة لا يوجد بها شباك لحجز التذاكر  حتى لا يتعرض لدفع الأجرة والغرامة المقررة  ،  وفى حالة رغبة الراكب  فى رد التذكرة المسدد قيمتها من خلال منافذ فورى أو وكلاء البيع الأخرى يتم استرداد المبلغ المستحق للعميل نقداً من خلال شبابيك صرف التذاكر بالمحطات وفقاً لقواعد وتعليمات الهيئة ، كما تناشد الهيئة جمهور الركاب الاحتفاظ  بالتذكرة داخل القطار وحتى محطة الوصول تجنباً لدفع الغرامة  . 
 

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