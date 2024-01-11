عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ دمياط تتابع آخر تطورات مشروع التنمية الحضارية "حيّنا" بالشعراء

منال عوض محافظ دمياط
منال عوض محافظ دمياط

ناقشت  الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، آخر التطورات بمشروع التنمية الحضرية " حيّنا " الجارى تنفيذه بمنطقة الشعراء،  بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية UN Habitat  و وزارة الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ممثلة فى الهيئة العامة للتخطيط العمراني..

هذا وقد جاء ذلك خلال اجتماع ترأسته  بحضور المهندس عمرو لاشين مدير برنامج الحوكمة والسياسات ببرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية ورئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط و مدير إدارة التخطيط العمراني بديوان عام المحافظة و ممثلى هيئة المساحة وحماية النيل والرى ..

حيث بحثت " المحافظ " آخر التطورات بالمشروع وإجراءات الرفع المساحى و الحصر الدقيق للمخطط التفصيلي للمنطقة،  كما ناقشت آلية تلافى جميع المعوقات لاستكمال كافة الخطوات المُتعلقة بالمشروع لتحقيق الأهداف الرامية نحو إعادة ترتيب الأراضى بما يساهم في تحقيق عائد تشاركى على الإدارة المحلية والأهالى ..

وأكدت " الدكتورة منال عوض " على ضرورة التنسيق بين كافة الجهات المعنية لوضع منهجية محددة تساهم فى الدفع باجراءات المشروع الذى يجرى تنفيذه بمنطقة الشعراء بمحافظة دمياط كثانى محافظة على مستوى الجمهورية لتنفيذ مشروع التنمية الحضرية لدعم الأهداف التنموية والاقتصادية وتعزيز البنية الأساسية والتحتية وتقديم الدعم الفنى وبناء القدرات للعاملين بهذا المجال..

بتوصل الطلبات بالعجلة.. رغدة أول دليفري في دمياط: الشغل مش عيب |شاهد

دمياط الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية إدارة التخطيط آخر تطورات الهيئة العامة للتخطيط التنمية الحضرية الهيئة العامة للتخطيط العمراني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

800 جنيه|تراجع جديد في أسعار الذهب بسبب شهادات الـ27%..وعيار 21 الآن مفاجأة

نزلت 10 جنيهات |هبوط فى أسعار الدواجن بالبورصة اليوم الخميس

خريطة سقوط الأمطار الساعات المقبلة| منخفض جوي وانخفاض الحرارة

شوبير يفجر مفاجأة بشأن الخطيب.. تفاصيل

برد طوبة.. الأرصاد تحذر من أمطار ورياح تضرب مصر خلال الساعات المقبلة

مفاجأة غير سعيدة لتجار الدولار

الجماهير هتتغنى باسمه.. مجدي عبد الغني يعلن مفاجأة بشأن رمضان صبحي والعودة لـ الأهلي

أهم دعاء في هذه الأيام.. ردده مهما كان وضعك المادي أو الاجتماعي

موضوعات متعلقة

"تعليم دمياط" يهنئ الأقباط الأرثوذكس بعيد الميلاد المجيد

ترشيحاتنا

تحطيم تسلا.. BYD تكشف عن سيارة كهربائية بقوة 1000+ حصان

دعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل تكشف الانقسامات بين أعضاء الاتحاد الأوروبي

رئيس الوزراء يصل إلى ميناء السخنة لتفقد مشروعات صناعية هامة

هل كثرة الصيام في شهر رجب بدعة؟ |عالم بالأوقاف يوضح

ملايين أسماك السردين تصل ميتة لشاطئ فلبيني قبل زلزال في البحر| صور

هنريك لارسن: ليفربول سيفتقد صلاح خلال البطولة الأفريقية لأنه أفضل لاعبي العالم


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أوف شولدر.. نور الزاهد تبرز جمالها في أحدث ظهور| شاهد

تفقد السيطرة .. مقطع فيديو لفتاة شابة يشعل غضب السوشيال ميديا

فرو وملابس جذابة.. ياسمين صبري تبهر متابعيها بأحدث إطلالة| شاهد

أسرة أسترالية تتعرض لصدمة مروعة لوجود كائن غير متوقع في المنزل|تفاصيل كاملة

فيديو

حقيقة زواج ملك قورة ورد فعل والدتها.. فيديو

فيديو لسيدة أمريكية تتعرّض للعنصرية يثير ضجة عبر السوشيال ميديا.. شاهد

بـ«تاتو» أمام الكعبة.. زوجة المخرج مجدي الهواري تثير الجدل أثناء أدائها العُمرة|فيديوجراف

وفاء عامر تعتذر عن عدم المشاركة في مسلسل أولاد الحاج متولي..اعرف السبب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: من القلب أدعو

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: سحر اللغة العربية في التربية

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: عقدة آبى أحمد..النيل والبحر

جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: المادة ٩٩ بالفيتو أسقطت هيئة الأمم المتحدة 

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: العالم.. بتوقيت غزة!

د. هشام فريد

هشام فريد يكتب: هل يتم إجبار إسرائيل على وقف المذاب.ح فى غزة بالقوة !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى يطيح بنتنياهو وبايدن

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: من أنا

اﻟﻤﺰﻳﺪ