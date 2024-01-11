محافظ دمياط تتابع آخر تطورات مشروع التنمية الحضارية "حيّنا" بالشعراء

ناقشت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، آخر التطورات بمشروع التنمية الحضرية " حيّنا " الجارى تنفيذه بمنطقة الشعراء، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية UN Habitat و وزارة الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ممثلة فى الهيئة العامة للتخطيط العمراني..

هذا وقد جاء ذلك خلال اجتماع ترأسته بحضور المهندس عمرو لاشين مدير برنامج الحوكمة والسياسات ببرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية ورئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط و مدير إدارة التخطيط العمراني بديوان عام المحافظة و ممثلى هيئة المساحة وحماية النيل والرى ..

حيث بحثت " المحافظ " آخر التطورات بالمشروع وإجراءات الرفع المساحى و الحصر الدقيق للمخطط التفصيلي للمنطقة، كما ناقشت آلية تلافى جميع المعوقات لاستكمال كافة الخطوات المُتعلقة بالمشروع لتحقيق الأهداف الرامية نحو إعادة ترتيب الأراضى بما يساهم في تحقيق عائد تشاركى على الإدارة المحلية والأهالى ..

وأكدت " الدكتورة منال عوض " على ضرورة التنسيق بين كافة الجهات المعنية لوضع منهجية محددة تساهم فى الدفع باجراءات المشروع الذى يجرى تنفيذه بمنطقة الشعراء بمحافظة دمياط كثانى محافظة على مستوى الجمهورية لتنفيذ مشروع التنمية الحضرية لدعم الأهداف التنموية والاقتصادية وتعزيز البنية الأساسية والتحتية وتقديم الدعم الفنى وبناء القدرات للعاملين بهذا المجال..