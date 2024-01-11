رسميا.. ننشر أسماء وزراء الحكومة الفرنسية الجديدة

أعلن قصر الرئاسية الفرنسية "الإليزيه"، اليوم الخميس عن تشكيلة الحكومة الفرنسية الجديدة، التي يترأسها رئيس الوزراء الجديد جابرييل أرتال الذي كان وزيرا للتعليم في الحكونة السابقة التي ترأستها إليزابيث بورن.

وذكرت قناة bfmtv الفرنسية أنه بعد يومين من تعيين جابرييل خلفا لإليزابيت بورن، أعلن قصر الرئاسة الفرنسية الإليزيه اليوم الخميس 11 يناير 2024 عن تشكيل الفريق الحكومي الجديد.

وفيما يلي تشكيلة الحكومة الفرنسية الجديدة:

رئيس الوزراء: جابرييل أتال

وزير الاقتصاد والمالية: برونو لومير

وزير الداخلية وأقاليم ما وراء البحار: جيرالد دارمانين

وزيرة العمل والصحة والتضامن: كاثرين فوترين

وزيرة التربية الوطنية والشباب والرياضة والألعاب الأولمبية والبارالمبية: أميلي أوديا كاستيرا

وزير الفلاحة والسيادة الغذائية: مارك فيسنو

وزيرة الثقافة: رشيدة داتي

وزير القوات المسلحة: سيباستيان ليكورنو

حافظ الأختام وزير العدل: إريك دوبوند موريتي

وزير أوروبا والشؤون الخارجية: ستيفان سيجورنيه

وزير التحول البيئي والتماسك الترابي: كريستوف بيتشو

وزير التعليم العالي والبحث: سيلفي ريتيليو

مسؤولة التجديد الديمقراطي الناطقة باسم الحكومة: بريسكا ثيفنوت

مسؤولة العلاقات مع البرلمان: ماري ليبيك

المسؤولة عن المساواة بين المرأة والرجل ومكافحة التمييز: أورور بيرجي