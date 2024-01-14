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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لم يعبأ بتحملها لظروف مرضه.. مراقب صحي ينهي حياة زوجته بأسيوط|تفاصيل صادمة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

حالة من الصدمة والذهول انتابت أهالي أسيوط، بعد إقدام مراقب صحي على إنهاء حياة زوجته الرائدة الريفية، فعلى الرغم من تحمل الزوجة طبيعة مرض زوجها النفسي بكل صعوباته، إلا أنها لم تسلم منه حتى أنه أقدم على إنهاء حياتها غير مكترث بما تحملته معه خلال فترة زواجهما. 

تفاصيل الواقعة 

أنهى مراقب صحي، يعاني من مرض نفسي، حياة زوجته خنقا بقرية ديروط الشريف بمركز ديروط في أسيوط. 

تلقى اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط اخطارا من مأمور مركز شرطة ديروط يفيد ورود بلاغ من الأهالي بقرية ديروط الشريف بقيام مراقب صحي بإنهاء حياة زوجته خنقا.

انتقل إلى موقع الحادث ضباط المركز والإسعاف وتبين من المعاينة والفحص قيام " محمد . م . ع " مراقب صحي بإنهاء حياة زوجته " رانيا .ع " 33 عاما رائدة ريفية. 

المتهم يعاني من مرض نفسي

وكشفت التحريات الأولية أن المتهم كان يعاني من مرض نفسي ودائم التردد على مستشفى الأمراض النفسية، تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى ديروط المركزي ، تحرر محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة.

 

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