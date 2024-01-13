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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تظاهرات بجنوب أفريقيا تطالب بوقف حرب "الإبادة الجماعية" في قطاع غزة

صدى البلد

احتشد الآلاف في جنوب أفريقيا، اليوم السبت، في تظاهرة احتجاجية للمطالبة بوقف حرب "الإبادة الجماعية" التي ينفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة.

وفي وقت سابق، أشادت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية بدولة جنوب افريقيا لمقاضاتها إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بسبب حملتها العسكرية على غزة.

وقالت المنظمة في بيان إن المجتمع الدولي يتحمل مسؤولية إلزام إسرائيل بالخضوع لقرارات المحكمة.

وطالبت جنوب أفريقيا بوقف عاجل للهجمات الإسرائيلية الجوية والبرية على القطاع، واصفة في لائحتها للمحكمة ما تفعله إسرائيل في غزة بأنه "إبادة جماعية".

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