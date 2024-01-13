هنا الزاهد تتألق بفستان أبيض عبر إنستجرام .. شاهد

نشرت الفنانة هنا الزاهد، صورًا جديدة من أحدث ظهور لها، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وظهرت هنا الزاهد مرتدية فستان باللون الابيض، مع تصفيفة شعر أنيقة، وميك أب جذاب علي وجهها.

وعلقت علي الصوره قائله:" شعور ملائكي".



تستعد الفنانة هنا الزاهد خلال عام 2024 لعرض 4 أعمال جديدة لها ما بين السينما والدراما والمسرح ليكون عام 2024 بمثابة عام النشاط الفني لها.

وتفتتح الفنانة هنا الزاهد باكورة أعمالها في العام الجديد بعرض مسرحية « كازانوفل» من بطولة أحمد السعدني فيثاني تعاون بينهما ومحمد عبد الرحمن توتا وإدوارد وسامي مغاوري وميرنا جميل والمقرر عرضها في الفترة من 9 ينايروحتى 13 يناير ضمن فعاليات موسم الرياض.

كما تنتظر هنا الزاهد عرض مسلسلها الجديد «إقامة جبرية» من بطولة أحمد حاتم وصابرين ومحمد الشرنوبي وثراءجبيل ومحمود البزاوي وعايدة رياض من تأليف أحمد عادل وإخراج أحمد سمير فرج.

أما على مستوى السينما فتنتظر هنا الزاهد عرض فيلمين لها خلال الفترة المقبلة وهما فيلم « فاصل من اللحظاتاللذيذة» المقرر عرضه خلال موسم أفلام عيد الفطر من بطولة هشام ماجد ومحمد ثروت وبيومي فؤاد والطفل جان رامزمن تأليف شريف نجيب وإخراج أحمد الجندي.

وثاني أفلامها المقرر عرضه خلال العام الجاري فيلم «بضع ساعات في يوم ما» من بطولة هشام ماجد ومي عمر ومحمدالشرنوبي ومايان السيد ومحمد سلام من تأليف محمد صادق عن رواية له تحمل ذات الاسم وإخراج عثمان أبو لبن.