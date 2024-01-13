رئيس شعبة الأدوية: توجيهات رئاسية منذ 2014 بالاهتمام بالصناعة وتوطينها بمصر| فيديو

وجهت الإعلامية عزة مصطفى، سؤالا إلى الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، قائلة: "ليه الدواء ناقص، وهناك ارتفاع في الأسعار؟".

أكد الدكتور علي عوف رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، أن صناعة الدواء في مصر متواجدة منذ الثلاثينيات ولنا قاعدة عريضة من صناعة الدواء في مصر .

وقال علي عوف في حواره مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" منذ 2014 كانت هناك توجيهات من الرئاسة بالاهتمام بصناعة الدواء وتوطين صناعة الدواء في مصر ".

وأضاف علي عوف:" هيئة الدواء المصرية تطبق نظام تداول الأدوية في مصر، بناء على تعليمات منظمة الصحة العالمية وهيئة الغذاء والدواء الأمريكية ".

وأوضح علي عوف:" أي دواء يكون له اسم علمي، وشركات الأدوية يكون لها أسماء تجارية مختلفة لنفس الاسم العلمي للدواء".

ونوه علي عوف، بأن: "العالم يشيد بتجربة مصر في القضاء على فيروس سي، ومنظمة الصحة العالمية أعطت مصر شهادة بأنها خالة من فيروس سي".