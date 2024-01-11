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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

شعبة الأدوية: منظومة محددة بالتسعير وتكليفات لتوطين الصناعة لتقليل الاستيراد.. فيديو

الدواء
الدواء

قال الدكتور "علي عوف" رئيس شعبة الأدوية  والمكملات الغذائية باتحاد الغرف التجارية، إنّ الدواء تابع لهيئة الدواء المصرية التي جرى إنشاؤها في عام 2020 بقانون 151، والألبان تتبع هيئة سلامة الغذاء التي جرى تدشينها في عام 2018. 

وأضاف عوف، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج "90 دقيقة"، عبر قناة "المحور": "هناك منظومة محددة فيما يتعلق بتداول وتسعير الأدوية، وبالنسبة للتداول يتم تسجيلها طبقا لنظام هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية وهيئة الأدوية الأوروبية، وطبقا لآخر إحصائيات هيئة الدواء، فإن مصر تصنع 94% من احتياجاتها بأعلى نسبة على مستوى العالم".

 

مصر لديها 180 مصنع مرخص


وأوضح رئيس شعبة الأدوية والمكملات الغذائية باتحاد الغرف التجارية، أنّ مصر لديها 180 مصنع مرخص، وبقية الـ6% من الادوية التي تصنعها مصر هي أدوية ذات تقنية عالية وتكلفة عالية في الصناعة.

وأشار إلى أن هناك تكليفات رئاسية بتوطينها وفي عام 2024 سيتم الإعلان عن صناعات أدوية لم تكن موجودة في مصر كنا نستوردها بملايين الدولارات لتغطية السوق المحلي، وفي نفس الوقت هناك احتياج شديد لها، مثل مشتقات الدم.

الأدوية المكملات الغذائية الغرف التجارية الدكتور على عوف هيئة الدواء المصرية هيئة سلامة الغذاء

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