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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

برلماني يطالب بوقف استيراد الياميش وفوانيس رمضان

ياميش رمضان
ياميش رمضان

علق النائب أشرف أمين، عضو مجلس النواب، على تقدمه بطلب بوقف استيراد ياميش وفوانيس رمضان من الخارج لتوفير العملة الصعبة، مؤكدًا أن هذا الطلب يأتي في ظل الوضع الاقتصادي الصعب في توفير العملة الصعبة، موضحا أن الياميش والألعاب النارية والفوانيس هي سلع غير أساسية.

أوضح "أمين"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج "مساء دي أم سي"، المُذاع عبر شاشة "دي أم سي"، أنه لم يكن هناك توفير اعتمادات دولارية بشأن استيراد هذه السلع والمنتجات، مشددًا على أن هذه النسب الذي سمح بها بالدولارات لا تتعدى لـ50% من ما تم صرفه العام الماضي، مؤكدًا أنه تم استيراد ياميش العام الماضي بـ30 مليون دولار.

الياميش والفوانيس

أضاف النائب أشرف أمين، أن صعوبة توفير العملة الصعبة هي ما قللت من استيراد الياميش والفوانيس، مؤكدًا أن هناك 5 دول تتحكم في تصدير الياميش للشرق الأوسط وشمال أفريقيا يحققون إجمالي صادرات 2 مليار دولار.

اعتمادات دولارية الاعلامي اسامة كمال الالعاب النارية السلع والمنتجات العملة الصعبة النائب أشرف أمين الفوانيس

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