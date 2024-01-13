برلماني يطالب بوقف استيراد الياميش وفوانيس رمضان

علق النائب أشرف أمين، عضو مجلس النواب، على تقدمه بطلب بوقف استيراد ياميش وفوانيس رمضان من الخارج لتوفير العملة الصعبة، مؤكدًا أن هذا الطلب يأتي في ظل الوضع الاقتصادي الصعب في توفير العملة الصعبة، موضحا أن الياميش والألعاب النارية والفوانيس هي سلع غير أساسية.

أوضح "أمين"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج "مساء دي أم سي"، المُذاع عبر شاشة "دي أم سي"، أنه لم يكن هناك توفير اعتمادات دولارية بشأن استيراد هذه السلع والمنتجات، مشددًا على أن هذه النسب الذي سمح بها بالدولارات لا تتعدى لـ50% من ما تم صرفه العام الماضي، مؤكدًا أنه تم استيراد ياميش العام الماضي بـ30 مليون دولار.

الياميش والفوانيس

أضاف النائب أشرف أمين، أن صعوبة توفير العملة الصعبة هي ما قللت من استيراد الياميش والفوانيس، مؤكدًا أن هناك 5 دول تتحكم في تصدير الياميش للشرق الأوسط وشمال أفريقيا يحققون إجمالي صادرات 2 مليار دولار.