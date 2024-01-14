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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

كشف لغز وفاة خليجي الجنسية في سيارته بنزلة السمان

صدى البلد

كشفت تحريات أجهزة البحث الجنائي  في واقعة العثور على جثة شاب يحمل جنسية إحدى الدول الخليجية، داخل سيارته بمنطقة نزلة السمان، عن أن الوفاة طبيعية، وأكدت التحريات أنه لا توجد أي ثمة شبهة حنائية.

 

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وإخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق 

 

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كانت قد تلقت شرطة النجدة بلاغًا يفيد بالعثور على جثة شاب بمنطقة نزلة السمان، وبالانتقال والفحص تبين أنه يحمل جنسية دولة خليجية، وتم إخطار سفارة بلاده.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، والعرض على النيابة والتي قررت التحفظ على السيارة التي تحمل لوحات رقم «2407»، وطلبت تحريات أجهزة الأمن حول الواقعة.

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