حبس حداد لاتهامه بتصنيع الأسلحة النارية في البدرشين

أمرت جهات التحقيق بحبس حداد 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجري معه لاتهامه بتصنيع الأسلحة النارية في منطقة البدرشين.

داهمت الشرطة ورشة لتصنيع الأسلحة النارية في البدرشين، إذ أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الجيزة قيام (حداد - مقيم بدائرة مركز شرطة البدرشين) بإدارة ورشة لتصنيع الأسلحة داخل منزله .



عقب تقنين الإجراءات تم استهداف الورشة وأمكن ضبطه وعُثر بداخلها على (بندقية خرطوش – 5 فرد محلى – 2 طبنجة – كمية من الطلقات النارية - مجموعة من أدوات وأجزاء التصنيع)، بمواجهة المتهم اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد تصنيع وإصلاح الأسلحة النارية والإتجار بها .