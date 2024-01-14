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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

الزوجة الجبارة| سيدة تقطع شريك حياتها لأشـ.لاء في بدر و6 قرارات من النيابة

صدى البلد

قررت جهات التحقيق، حبس المتهمة 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجري معها لاتهامها بقتل زوجها وتقطيعه لأشلاء بمساعدة عشيقها في مدينة بدر.

القرار الثاني


أمرت جهات التحقيق باستعجال التحريات مع استكمال التحريات التكميلية للواقعة للوقوف على ملابسات الجريمة وموعد دخول العشيق وخروجه من مكان الجريمة في بدر.

القرار الثالث

كما طلبت التصريح بدفن جثمان المجني عليه بعد الانتهاء من الصفة التشريحية للوقوف على ملابسات الواقعة وتسليم الجثمان إلى ذوية لدفنه في بدر.

القرار الرابع

واصطحبت الأجهزة الأمنية وفريق من النيابة العامة المتهمين الي مسرح الواقعة لتمثيل الجريمة وسط حراسة أمنية مشددة في بدر.


القرار الخامس والسادس

كما استمعت النيابة الي اقوال الجيران وأصدقاء المجني عليه مع تفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة ورصد لحظة دخول وخروج العشيق والمتهم بقتل زوجها في بدر.

وكشفت التحقيقات أنه ورد بلاغ الى قسم شرطة بدر من سيدة تفيد بتغيب زوجها وبفحص الأجهزة الأمنية بلاغ الزوجة، اكتشفت عدم صحة البلاغ، وأنها استعانت بصديق لها، ابن عم الضحية، وتخلصت من جثته بتقطيعها وتوزيعها في أكياس، خوفا من افتضاح أمرهما.

بدر الصفة التشريحية تفريغ كاميرات المراقبة حراسة أمنية مشددة شرطة بدر قسم شرطة بدر

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