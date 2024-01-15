مدافع ولاعب وسط.. صفقات جديدة متوقعة لـ النادي الأهلي بطلب من كولر

تحدث الإعلامي محمد شبانة، حول أحدث التطورات في صفقات النادي الأهلي، حيث أشار إلى رفض المدير الفني السويسري مارسيل كولر لعودة وسام أبو علي، الذي انضم حديثًا إلى صفوف الأهلي، إلى الدنمارك.

وأكد “شبانة”، خلال تصريحات إذاعية، أن رفض كولر جاء بهدف ضمان تأقلم أبو علي بسرعة مع الفريق، وتكوين تفاهم جيد مع زملائه، إضافةً إلى الاستعداد المناسب للمشاركة في المباريات.

وفي سياق آخر، أكد شبانة أن كولر لم ينهِ ملف صفقات الأهلي بعد، وأنه يسعى لتدعيم صفوف الفريق بمزيد من اللاعبين.

وأشار إلى رغبة المدرب في التعاقد مع مدافع جديد ولاعب وسط متقدم، مؤكدًا على أهمية تعزيز التشكيلة الفنية للفريق الأحمر استعدادًا للتحديات القادمة.