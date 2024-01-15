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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

"حسبي الله ونعم الوكيل".. خالد عليش يتهم طليقته بـ ابتزازه

خالد عليش وطليقته
خالد عليش وطليقته

كشف الإعلامي خالد عليش، عن تفاصيل تعرضه للابتزاز من طليقته، موضحا أنها تطالبه بسداد العديد من الأموال والنفقة على ابنته بشكل مبالغ فيه ـ حسب قوله ـ، مؤكدا التزامه بسداد كافة مستحقات ابنته إلا أنه فوجئ بابتزاز طليقته الدائم له.

وكتب خالد عليش، منشورًا عبر حسابه الشخصي بـ فيس بوك، قال فيه: “حسبي الله ونعم الوكيل، من 1-9-2020 وقت الانفصال بيني وبين أم طفلتي، وأنا ملزم بكل النفقات والأجور المتفق عليها، ومصاريف الدراسة واللبس المتفق عليه وقت الانفصال مع الاختلاف في بعض الزيادات، ومنها المبالغة في التمارين الرياضية، بتمرن البنت 7 رياضات مختلفة (دي مش مبالغة ده رقم حقيقي)، وبالرغم من أني مش بعرف أشوف بنتي بالشكل المتفق عليه، بس مستحيل أتأخر في التزاماتي، وابعت بالتحويلات البنكية، وبالمناسبة مبالغ كبيرة أنا وافقت عليها وما اعترضتش عشان محدش يقول بتاخد ملاليم”.

وتابع "عليش"، “المحامي يقولي لازم إنذار رسمي، أقوله مفيش داعي كدة كدة أنا هدفع خليها تاخد الفلوس في حسابها بكل أريحية، مفيش داعي للبهدلة، من كم شهر لقيت دعوى حبس إني مش بدفع النفقات استغربت، وقولت يمكن عشان اللخبطة بس وكملت دفع في البنك عادي حتى أكتوبر 2023 عبيط بقى ومعايا ما يثبت ذلك في التحويلات البنكية”.

وأضاف عليش: "قبل الجلسة النهاردة قعدنا وديًا في وجود المحامين، واطلب مني مصاريف أخرى وتم ابتزازي بطلبات أخرى مبالغ فيها مقابل الاعتراف باستلام المبالغ دي، واختلفنا بس في شهر واحد محسوب غلط، قُلت لو رسيت على شهر مش مشكلة بسيطة، دخلت المحامي الخاص بيها، ومحضرتش أمام المحكمة، وهو قال إحنا مخدناش منه حاجة، ودي تحويلات أخرى بينهم ملهاش علاقة بالنفقات، والمحكمة هتطلب مني أدفع الفلوس مرة تانية، أنا مستحيل كنت أصدق إن ده يحصل، بس القانون لا يحمي المغفلين.. الحمد لله وحسبي الله ونعم الوكيل، والحق هيرجع هيرجع، بس أديك شُفت معادن الناس الحقيقي".

وفي السياق ذاته، أعادت ميرهان عمرو نشر كلمات زوجها، عبر ستوري لها، بـ إنستجرام، وعلقت عليها قائلة: "ربنا يعوضك يا ابن الأصول يا متربي".

خالد عليش

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