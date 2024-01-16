بسبب الغارات الأمريكية.. قطر توقف إبحار سفنها في البحر الأحمر

أوقفت قطر مؤقتا إرسال ناقلات الغاز الطبيعي المسال عبر مضيق باب المندب، وفق ما ذكرت بلومبيرج.

وأدت الغارات الجوية من أمريكا على أهداف الحوثيين في اليمن إلى زيادة المخاطر في الممر المائي الحيوي.

وامتنع ما لا يقل عن 5 ناقلات للغاز الطبيعي المسال تشغلها قطر كانت متجهة نحو الممر في الطرف الجنوبي من البحر الأحمر عن العبور منذ يوم الجمعة الماضي، وفقاً لبيانات تتبع السفن التي جمعتها بلومبرج.



فيما توقفت 3 ناقلات أخرى مؤقتاً قبالة سواحل عمان، إحداها في البحر الأحمر والأخريان في البحر الأبيض المتوسط بالقرب.



وبحسب بلومبيرج فإن دخول أمريكا في الغارات الجوية على الحوثي هو ما عقد الأمور بالنسبة لها وبالنسبة لشركات أخرى حيث أن الحوثيين لا يستهدفون إلا السفن الإسرائيلية.