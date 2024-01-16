عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بسبب الغارات الأمريكية.. قطر توقف إبحار سفنها في البحر الأحمر

سفينة غاز
سفينة غاز

أوقفت قطر مؤقتا إرسال ناقلات الغاز الطبيعي المسال عبر مضيق باب المندب، وفق ما ذكرت بلومبيرج.

وأدت الغارات الجوية من أمريكا على أهداف الحوثيين في اليمن إلى زيادة المخاطر في الممر المائي الحيوي.

وامتنع ما لا يقل عن 5 ناقلات للغاز الطبيعي المسال تشغلها قطر كانت متجهة نحو الممر في الطرف الجنوبي من البحر الأحمر عن العبور منذ يوم الجمعة الماضي، وفقاً لبيانات تتبع السفن التي جمعتها بلومبرج. 


فيما توقفت 3 ناقلات أخرى مؤقتاً قبالة سواحل عمان، إحداها في البحر الأحمر والأخريان في البحر الأبيض المتوسط بالقرب.


وبحسب بلومبيرج فإن دخول أمريكا في الغارات الجوية على الحوثي هو ما عقد الأمور بالنسبة لها وبالنسبة لشركات أخرى حيث أن الحوثيين لا يستهدفون إلا السفن الإسرائيلية.

أهداف البحر الابيض المتوسط البحر الأحمر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأرصاد تصدر تحذيرًا لسكان القاهرة والمحافظات المحيطة لهذا السبب

30 جنيها| تراجع مستمر في أسعار الدواجن.. وهذا ثمن كرتونة البيض اليوم

600 جنيه|تحرك قياسي في أسعار الذهب بمحلات الصاغة.. وعيار 21 الآن مفاجأة

السبب في غلاء المعدن الأصفر| تفاصيل القبض على أكبر تاجر ذهب.. شاهد

تقارير إعلامية تكشف حجم التغيير الوزاري المرتقب

مدرب شاب يقنع نجم الأهلي بالرحيل عن النادي

رضا سيكا يفتح النار على نجم الأهلي بعد تعادل المنتخب .. فيديو

المتحدث العسكري: إحباط عملية تهريب مواد مخدرة جنوب منفذ العوجة

موضوعات متعلقة

بعيدون كل البعد.. وزير صهيوني يكشف موقف جيش الاحتلال من حماس

تطور كبير.. شيفرون الأمريكية تبدأ الإنتاج من حقل نرجس في مصر

اعتراف إسرائيلي.. نتنياهو يقود حرب الإبادة لإنقاذ نفسه من مصير مجهول

هنية يكشف سبب إقدام القسام على طوفان الأقصى

أكسيوس : بايدن بدأ يفقد صبره على نتنياهو.. تفاصيل

لمنع أمريكا وأوروبا.. روسيا تعد طعنا قانونيا لوقف الاستيلاء على 300 مليار دولار

400 ألف متظاهر في العاصمة الأمريكية للمطالبة بوقف النار على غزة.. صور

مقتل إسرائيلي وإصابة آخر بصاروخ مضاد للدبابات في شمال الأراضي المحتلة

ترشيحاتنا

بعد توقفها لأيام.. السفن القطرية تستأنف مسارها إلى قناة السويس

شروط القبول بالجامعات الخاصة والأهلية الترم الثاني 2024 والأوراق المطلوبة

ما أسماء شهر رجب؟.. له 18 اسما أعجبها رجم والمعشعش والإفتاء توضح السبب

شاهد.. صواريخ الحرس الثوري تستهدف القنصلية الأمريكية ومقرات تجسس للموساد بأربيل

مش هشيلها لوحدي| تفاصيل لقاء فيتوريا مع لاعبي المنتخب بعد التعادل مع موزمبيق

احذروا.. شعبة الدواجن تفجر مفاجأة بشأن الأسعار قبل رمضان


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ليس مجنونًا.. رجل يرتدي «ميكرويف» برأسه ويسير بشوارع بريطانيا لهذا السبب| صور

صعوبة في التنفس وأكسجين| لحظات حرجة بحياة بيومي فؤاد.. وهذه حالته الصحية

التهاب الحلق .. الأسباب والأعراض والعلاج

عمرها 44 عاما.. مراحل تطور شكل ياسمين عبدالعزيز من فتاة الإعلانات لنجمة الشباك

فيديو

لفتت الانتباه.. الفنانة رانيا منصور تثير الجدل عبر إنستجرام

بتصورني في أوضاع مخلة.. رجل يستغيث من زوجته بسبب التيك توك

العثور على سفينة أمريكية غارقة بالبحر الأحمر.. هل دمرها الحوثيون؟

احموا أولادكم.. الصحة تكشف تفاصيل الكشف المبكر عن اضطرابات طيف التوحد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: 100 يوم على الحرب

عمرو نصار

عمرو نصار يكتب: عن الذكاء الاصطناعي والمستقبل

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: التأثير النفسي للحرب على أطفال غزة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: السموم الفطرية وتأثيرها على إنتاج الألبان

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد.. آخر هدايا القدر (3)

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لنغادر البلاد معا

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: لاهاي وإبادة الفلسطينيين

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: مونديال أفريقيا واستعادة وحدتنا

اﻟﻤﺰﻳﺪ