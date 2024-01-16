عودة الارتفاع في درجات الحرارة.. الأرصاد تصدم محبي الشتاء

قالت هيئة الأرصاد الجوية، إنه اعتبارا من طقس غدا الأربعاء، سوف تشهد البلاد ارتفاع طفيف في درجات الحرارة على أغلب أنحاء البلاد، بقيم تتراوح ما بين درجتين إلى 4 درجات مئوية.

ويكون حالة الطقس، مائل للدفء نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، ومائل للبرودة على السواحل الشمالية وشمال الصعيد، بينما يكون دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

أما خلال ساعات الليل، يكون الطقس شديد البرودة على أغلب الأنحاء.

أما عن فرص الأمطار، خلال حالة الطقس غدا، والذي يتزامن معه أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

ويظل التحذير من الشبورة المائية الكثيفة صباحا مستمر، حيث يظل تأثيرها على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، تكون كثيفة أحيانا خلال الفترة من الساعة الرابعة صباحا حتى التاسعة صباحا تقريبا.

وحول درجات الحرارة المتوقعة، خلال الطقس غدا، كالتالي:

القاهرة الكبرة والوجه البحري 20 للعظمى والصغرى 13 درجة

السواحل الشمالية 19 للعظمى والصغرى 13 درجة

جنوب سيناء 24 للعظمة والصغرى 14 درجة

شمال الصعيد 18 للعظمى والصغرى 6 درجات

جنوب الصعيد 23 للعظمى والصغرى 9 درجات