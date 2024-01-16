ترقيات الموظفين 2024 ومفاجأة بشأن زيادة الراتب| الشروط والأحكام

ترقيات الموظفين 2024.. مع نصف الشهر الأول من عام 2024، يرتقب موظفين الحكومة قرار جديد بشأن الترقيات، ولذلك كل من الموظفين الذين استوفوا الشروط اللازمة للترقية،للارتقاء إلى مستويات وظيفية أعلى.

حدد قانون الخدمة المدنية ضوابط ترقيات موظفين الحكومة 2024 واضعا لها عدد من الشروط والأحكام، كما حدد أيضا الفئات الممنوعة من الترقية لعدد من الأسباب.

ترقيات الموظفين بالحكومة 2024 بقانون الخدمة المدنية



تكون الترقية للوظائف التخصصية من المستوى الأول (ب) بالاختيار على أساس بيانات تقويم الأداء وما ورد في ملف الخدمة من عناصر الامتياز، وأن تكون الترقية للوظائف التخصصية الأخرى بالاختيار في حدود النسب الواردة، وذلك وفقا لما ورد في قانون الخدمة المدنية.

ووفقا للقانون تكون الترقية لباقي الوظائف بالأقدمية، واشترط للترقية أن يحصل الموظف على تقرير تقويم أداء بمرتبة كفء فى السنتين السابقتين مباشرة على الترقية.

شروط ترقية الموظفين

وبخصوص الترقية بالاختيار فى الوظائف التخصصية، نص على أنه يجب الحصول على تقرير تقويم أداء بمرتبة ممتاز، فإذا كان عدد من تتوافر فيهم شروط الترقية بالاختيار من الحاصلين على مرتبة ممتاز أقل من العدد المخصص للترقية بالاختيار تكون الترقية فى الجزء الباقى من الحاصلين على مرتبة كفء على الأقل عن ذات المدة السابقة، فإذا كان عدد من تتوافر فيهم شروط الترقية بالاختيار أقل من العدد المخصص لها تؤجل الترقية وتحجز الوظائف فى الجزء المتبقى إلى أول ترقية تالية.

منع ترقية هؤلاء الموظفين



ويحظر قانون الخدمة المدنية ترقية الموظف قبل محو الجزاء الموقع عليه، ونص على أنه يفضل عند الترقية بالاختيار الأعلى فى مجموع درجات تقويم أداء السنتين السابقتين مباشرة على الترقية، وعند التساوى يفضل الأعلى فى مجموع درجات تقويم أداء السنة السابقة عليهما، فالحاصل على درجة علمية أعلى متى كانت متصلة بطبيعة العمل طبقا لما تقرره السلطة المختصة بناءً على اقتراح لجنة الموارد البشرية، وعند التساوى يفضل الأعلى فى التقدير العام لهذه الدرجة، فالأقدم فى المستوى الوظيفى المرقى منه.

زيادة راتب الموظفين



ووفقا للقانون، يصدر قرار الترقية من السلطة المختصة، وتعتبر الترقية نافذة من تاريخ صدور القرار بها، ويستحق الموظف اعتبارًا من هذا التاريخ الأجر الوظيفي المقرر للوظيفة المرقى إليها أو أجره السابق مضافاً إليه علاوة ترقية بنسبة 5% من هذا الأجر الوظيفي أيهما أكبر.

ترقيات المعلمين 2024



وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، قد بدأت يوم 5 نوفمبر راجعة بيانات شاغلى وظائف المعلمين أو ما يقابلها من وظائف الأخصائيين وأمناء المكتبات المرشحين للترقى واستيفاء توقيعات المرشحين للترقى بصحة البيانات، ومن المقرر أن تستمر حتى 25 يناير 2024، استعداداً لصدور قرار الترقية للعام الدراسي الحالى، 2024,2023.

وأوضحت الأكاديمية المهنية للمعلمين، التابعة لوزارة التربية والتعليم، أن المستهدف ترقيتهم خلال العام الدراسي الحالى، قرابة 400 ألف معلم، حيث تم فتح باب التقدم، للحصول على شهادة الصلاحية اللازمة للترقى.

وتم تحديد شروط التقدم للحصول علي شهادة الصلاحية للترقي، حيث يتم الترشح للإجراءات اللازمة للحصول على شهادة الصلاحية اللازمة للترقى إلى وظائف المعلمين وما يقابلها لكل من يتوافر فيه الشروط ، وأن يتم المعلم المرشح خمس سنوات على الأقل في ممارسة العمل الفعلى في الوظيفة الأدنى مباشرة من وظائف المعلمين في 2023/12/31 اعتبارا من التاريخ الاعتباري الوارد في القرار الوزاري بمنح شهادة الصلاحية اللازمة للترقي إلى الوظيفة الأعلى من وظائف المعلمين وأن يكون المعلم المرشح حاصلا على تقرير تقويم أداء بمرتبة فوق متوسط على الأقل في سنتين سابقتين مباشرة على النظر في الترقية.