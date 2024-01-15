ماذا تعني منظومة البيرول؟ أول منحنى للأجور في مصر .. فيديو

قدمت مذيعة موقع صدى البلد ياسمين فتح الله تغطية خاصة حول نظام البيرول الذى تسعى الدولة الى تطبيقه على مرتبات الموظفين، وفى هذا السياق قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، خلال المؤتمر السنوي لجمعية الضرائب المصرية، ان الوزارة تسعى لإنشاء منحنى للأجور في مصر، حتى يمكن عمل تعديل على ضريبة كسب العمل والشرائح المختلفة، التي ستحصل على اعفاءات ضريبية، أو استثنائها ضريبيا.

واشار الى انهم لم يجدوا جهة لديها منحنى الاجور المختلفة للمصريين، لذا كان هناك أهمية لتنفيذ هذا الأمر، من خلال محورين؛ الأول عبر موظفي الدولة، والذين يصل عددهم الى قرابة 5 ملايين موظف، وتم عمل منظومة البيرول، وهو نظام للتحكم فى المرتبات ومستحقات العاملين المسجلين فى الجهاز الإدارى للدولة، وتم إدراج بيانات قرابة 90% من موظفي الدولة.

و المحور الثاني، كان عبر التطبيق على الشركات، وأصبح هناك قواعد للبيانات، ويتم عمل منحنى للأجور، وهذا يساعد على تخفيف العبء الضريبي عن المواطنين من أصحاب الاجور المنخفضة ، حيث سيتم تحديدهم بدقة مع تنفيذ تلك المنظومة.

ولفت وزير المالية، إلى أنه تم رفع حد الاعفاء الضريبي 50% على مرحلتين، وسيتم رفعها مرة ثالثة للتخفيف عن المواطنين، وايضا تخفيف ضريبة كسب العمل، وذلك عبر وجود بيانات حقيقية.



اما عن هدايا الرئيس السيسي للمصريين فأوضح وزير المالية، إن هناك تكليفا رئاسيا بإعداد حزمة جديدة للحماية الاجتماعية، تتضمن تحسين الأجور والمعاشات ورفع حد الإعفاء الضريبي مرة أخرى؛ لتخفيف الأعباء عن المواطنين قدر الإمكان.

كما سيتم إطلاق حوار مجتمعي حول مشروع الموازنة للعام المالي المقبل 2024/ 2025، لتحديد أولويات الإنفاق العام، بما يتوافق مع المستهدفات الاستراتيجية للجمهورية الجديدة.



ماذا تعني منظومة البيرول؟ .. أول منحنى للأجور في مصر (youtube.com)