بعد فوزه بالانتخابات التمهيدية في أيوا.. ترامب أمام المحكمة في قضية جديدة

وصل الرئيس السابق دونالد ترامب إلى محكمة فيدرالية في مانهاتن، اليوم الثلاثاء، لبدء محاكمته الثانية بالتشهير التي رفعتها الكاتبة إي. جين كارول، بعد ساعات من فوزه في الانتخابات التمهيدية في ولاية أيوا.

وفي وقت سابق من اليوم، أعرب دونالد ترامب، المرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة الامريكية 2024، عن شعوره 'بالارتياح' بشأن فوزه المتوقع في ولاية أيوا، واصفا إياه بأنه 'شرف عظيم'.

وقال دونالد ترامب، لـ بروك سينغمان، من قناة فوكس نيوز، فور فوزه على منافسيه: 'أشعر أنني بحالة جيدة'.

وأضاف 'يشرفني كثيرًا هذه النتيجة المبكرة.. إنه لشرف عظيم أن يعلنوا، بعد دقائق، أنني فزت – في مواجهة منافسة ذات مصداقية كبيرة – منافسة رائعة، في الواقع … إنه شيء هائل وشعور هائل.

وأصدر رئيس مجلس النواب مايك جونسون بيانًا بعد فوز ترامب المتوقع بسرعة في ولاية أيوا.

وقال 'تهانينا للرئيس دونالد ترامب على النصر الساحق في ولاية أيوا!' وقال جونسون في بيان حصل عليه موقع DailyMail.com: