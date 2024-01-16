موعد بدء الفصل الدراسي الثاني بالجامعات الحكومية والخاصة والأهلية

مع اقتراب انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الاول 2024 بالجامعات ، يبحث الطلاب عن موعد بدء الفصل الدراسي الثاني 2024.

ونقدم الخريطة الكاملة للعام الجامعى ومنها موعد بدء إجازة الفصل الدراسي الأول ،وبداية الفصل الدراسي الثاني .



موعد بدء الفصل الدراسي الثاني 2024

وكشفت الخريطة الزمنية للعام الجامعى الجديد 2023 /2024 ، مواعيد انطلاق الدراسة وامتحانات الفصل الدراسى الأول ومواعيد الإجازة حيث بدأ العام الدراسى 30 سبتمبر وينتهى فى يونية 2024 باتمام امتحانات نهاية الفصل الدراسى الثانى وفقا لطبيعة الدراسة فى كل كلية.



وبدأ العام الجامعى 30 سبتمبر 2023 ويستمر الدراسة بالفصل الدراسى الأول لمدة 14 أسبوعًا، تنتهى الدرسة فى الخميس 25 يناير 2024 وتبدأ إجازة منتصف العام اعتبارًا من السبت 27 يناير 2024 وتنتهى الخميس 8 فبراير 2024 ويبدأ الفصل الدراسي الثاني اعتبارًا من السبت 10 فبراير 2024 وتستمر الدراسة لمدة 16 أسبوعًا، تنتهى الخميس 30 مايو 2024 تجُرى امتحانات الفصل الدراسى الثانى خلال شهر يونيو 2024، وفقًا لطبيعة الدراسة والامتحانات بكل كلية.



وزير التعليم العالي يعلن صدور عدة قرارات جمهورية بتعيين قيادات جامعية جديدة

أعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صدور عدة قرارات جمهورية بتعيين قيادات جديدة في الجامعات الحكومية.

وجاءت التعيينات على النحو التالى:

د. ثريا أحمد البدوي محمد حامد، عميدًا لكلية الإعلام جامعة القاهرة.

د. أسامة السيد مصطفى الحجري، عميدًا لكلية التربية النوعية جامعة عين شمس.

د. أحمد عبدالعظيم عبدالله حسن، عميدًا لكلية التربية الرياضية جامعة المنصورة.

د. محمد عبدالخالق إسماعيل حماد، عميدًا لكلية الصيدلة جامعة مدينة السادات.