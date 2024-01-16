الإسكندرية .. 106 آلاف و648 طالبًا يؤدون امتحانات الشهادة الإعدادية غدا

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية عدد المقيدين بامتحان الشهادة الإعدادية ويبلغ ( 106648) طالبًـا، سيؤدون امتحاناتهم أمام ( 384 ) لجنة امتحانية بالإدارات التعليمية التسع غدًا الأربعاء، منها 62 لجنة بإدارة المنتزه أول ، و41 لجنة بالمنتزه ثان ، و78 بإدارة شرق ، و39 لجنة بوسط الإسكندرية، و25 لجنة بغرب ، و 10 لجان بالجمرك ، و44 لجنة بالعجمي ، و34 بالعامرية ، و39 بإدارة برج العرب.

وأكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، انتهاء مديرية التربية والتعليم استعداداتها لامتحانات الفصل الدراسي الأول لشهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي للعام الدراسي 2023 / 2024 ، على أن تبدأ الامتحانات يوم الأربعاء الموافق 17 من يناير 2024 وتنتهي في 24 من يناير الجاري .

ووجّه محافظ الإسكندرية مديرية التربية والتعليم بقيادة الدكتور عربي أبوزيد مدير المديرية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة وتهيئة المدارس لتوفير بيئة امتحانية آمنة وملائمة لأبنائنا الطلاب.

كلّف الشريف جميع الجهات التنفيذية بتكثيف الاستعدادات لتهيئة المناخ الجيد لأداء الامتحانات، مُشددًا على ضرورة التنسيق بين مديرية التربية والتعليم ومديرية الأمن ومديرية الشئون الصحية لتوفير كافة الاحتياجات المطلوبة لسير عملية الامتحانات، مع الالتزام التام بكافة الإجراءات اللازمة، مُوجهًـا رؤساء الأحياء و شركة النظافة بتكثيف أعمال النظافة في محيط المدارس ورفع المخلفات أولًا بأول، و التحفظ على مكبرات الصوت لتهيئة بيئة مناسبة تسمح للطلاب بأداء الامتحانات بنجاح .

ومن جانبه عقد الدكتور عربي أبوزيد مدير مديرية التربية والتعليم بحضور نادية فتحي وكيل المديرية اجتماعًـا موسعًـا مع مديري عموم المديرية والإدارات التعليمية وجميع الجهات التنفيذية المسؤولة عن سير الامتحانات بالمديرية مشددًا خلاله على الالتزام التام بالقرارات الوزارية والكتب الدورية المنظمة لأعمال الامتحانات وحظر استخدام الهواتف المحمولة للطلاب والمعلمين.

وشدَّد على توفير الأثاث اللازم، وإزالة أية معوقات والتواصل مع غرفة عمليات الإدارة حال وجود أي مشكلة تحتاج لتدخل الإدارة أو المديرية.