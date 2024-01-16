تعليم الإسكندرية: حظر المحمول للطلاب والمعلمين داخل لجان امتحانات الإعدادية

تنطلق غدًا الأربعاء امتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظة الإسكندرية، حيث أنهت مديرية التربية والتعليم استعداداها لاستقبال الطلاب لأداء امتحانات منتصف العام.

وأكدت المديرية في بيان اليوم الثلاثاء، أنه يحظر حظرًا تامًا على الطلاب أو المعلمين اصطحاب الهاتف المحمول أو أي جهاز من الأجهزة الذكية داخل لجان الامتحانات.

وأشارت إلى أنه من يخالف التعليمات سيتعرض للمسائلة القانونية وفقًا للقرارات الوزارية والكتب الدورية المنظمة لأعمال الامتحانات.

وقد اجتمع الدكتور عربي أبوزيد مدير مديرية التربية والتعليم وبحضور نادية فتحي وكيل المديرية مع مديري عموم المديرية والإدارات التعليمية ورؤساء لجان السير وجميع القائمين على العملية الامتحانية استعدادًا لامتحانات الفصل الدراسي الأول لشهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي للعام الدراسي 2023 / 2024 .