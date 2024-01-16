صرف الإسكندرية والوكالة الألمانية للتعاون الدولي تشاركان بورشة عمل التكيف مع التغيرات المناخية

قال المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، إن التغيرات المناخية إحدى أهم القضايا المطروحة على المستويين الدولى والإقليمى، وتضع الدولة المصرية من خلال مؤسساتها آليات وسيناريوهات التعامل مع تداعيات التغير المناخى، واتخاذ التدابير اللازمة فى شركات مياه الشرب والصرف الصحى.

وفي هذا السياق، عقدت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية والوكالة الألمانية للتعاون الدولى GIZ ورشة عمل تحت عنوان “التكيف مع التغيرات المناخية”، والتي تناولت سبل وأدوات التنبؤ المختلفة، وكيفية الاستفادة منها للتعرف على التحديات المستقبلية بالمنطقة، وكيفية بناء السيناريوهات المستقبلية التي تسهم في وضع الرؤى والخطط المحكمة لمواجهة تلك التحديات.

وأكدت الدكتورة مها خلاف، مدير مشروع إدارة مياه دلتا النيل التابع للوكالة الألمانية للتعاون الدولى GIZ، أن من أهداف الورشة تجميع الجهات العاملة في هذا المجال بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ لبحث سبل تطوير التنبؤ بالمناخ والتعاون ووضع سيناريوهات للأحداث المتوقعة وحلول لمواجهتها.

من جانبه، استعرض اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، مظاهر التغيرات المناخية، خاصة التي تم رصدها بالإسكندرية وتطور التعامل مع الأمطار خلال السنوات الماضية ودعم الحكومة المصرية بعدة مشروعات لرفع كفاءة الشبكات وإنشاء شبكات لاستيعاب كميات الأمطار التي تزداد كل عام وأعمال حماية الشواطئ.

فيما أشار المهندس أحمد جابر، رئيس شركة مياه الشرب بالإسكندرية، إلى دور هيئة الأرصاد الجوية ووزارة الموارد المائية والري في تطوير منظومة التعامل مع الأمطار وتقديم الدعم الكامل للاستعداد بشكل مناسب للمنخفضات الجوية التي تمر على الإسكندرية، ما يساهم في الحد من مخاطر التغيرات المناخية المفاجئة على المواطنين.

جاء ذلك بحضور الدكتور هشام العسكري، أستاذ الاستشعار عن بعد وعلوم نظم الأرض ونائب المدير التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، والدكتور مصطفى موسى، مدير وادي العلوم والتكنولوجيا بمدينة زويل، والمهندس وليد حقيقي، رئيس قطاع التخطيط بوزارة الموارد المائية والري، والدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، ورؤساء القطاعات والمعنيين بشركتي الصرف الصحي بالإسكندرية ومياه الشرب بالإسكندرية.

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