نشأت الديهي: علي مصيلحي هو المسئول عن انتشار الفساد في وزارة التموين

قال الإعلامي نشأت الديهي ، إن هناك 98 نائبًا تقدموا بأسئلة وطلبات إحاطة لوزير التموين الدكتور على مصيلحي، وتحدث النواب عن وجود مسؤولين فاسدين في وزارة التموين، فكان رد الوزير بالقول: "المتهم بريء حتى تثبت إدانته".



وتابع "نشأت الديهي"، خلال تقديمه برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، مساء الثلاثاء، أن هناك مسؤولين في وزارة التموين متهمين بجرائم فساد، وحكم عليهم في العديد من القضايا، ولذلك علي وزير التموين أن يعترف بمشكلة انتشار الفساد في وزارة التموين، معقبًا: "بالتأكيد انتشار الفساد في الوزارة مسؤولية وزير التموين".

ولفت نشأت الديهي، إلى أن وزير التموين تحدث على أن مصر لا تشتمل على أسواق منظمة بالصورة الصحيحة لإعداد الرقابة على هذه الأسواق، رغم أن وزير التموين الحالي كان موجودًا منذ عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك، معقبًا: "احنا حظنا شوية في وزارة التموين، ربنا يكرمنا بوزير يكون قادر على حل المشاكل الموجودة في الأسواق، لأن الدولة تدفع الكثير من الفواتير بسبب سوء إدارة المنظومة".