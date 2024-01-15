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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

نشأت الديهي: منتدى دافوس يستهدف إعادة الثقة في الاقتصاد العالمي

نشات الديهي
نشات الديهي

أكد الإعلامي نشأت الديهي، أن منتدى دافوس الاقتصادي يقوم بدراسة والتباحث حول كل ما يحدث في العالم، وتم وضع خطة لمحاور منتدى دافوس .

 

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وقال نشأت الديهي في برنامجه " بالورقة والقلم" المذاع على قناة " تن"، :" العنوان العريض في منتدى دافوس هو إعادة الثقة المفقودة في الاقتصاد العالمي وغيره من الموضوعات ".

 وأضاف نشأت الديهي :" القائمون على مؤتمر ومنتدى دافوس يستهدفون استعادة الثقة في النفس وتحقيق الأمن على مستوى العالم ".

 وتابع نشأت الديهي :" منتدى دافوس ينتقل من النظر في عالم متعدد الأزمات في 2023 إلى عالم يبحث عن إعادة الانضباط والثقة وتفريغ شحنات القلق والخوف في 2024 ".

ولفت نشأت الديهي :" العالم يبحث عن بناء حوائط جديدة للأمل والتفاؤل والنظرة المستقبلية الإيجابية للاقتصاد العالمي ".

الديهي نشأت الديهي دافوس منتدى دافوس اخبار التوك شو

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