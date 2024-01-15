خبير اقتصادي: مصر يمكنها طرح فرص استثمارية واعدة خلال منتدى دافوس

أكد طارق متولي، الخبير الإقتصادي والمصرفي، أن منتدى دافوس الإقتصادي، يعتبر أكبر تجمع إقتصادي عالمي، مشيرا إلى أن المؤتمر سيضم رؤساء جمهوريات ومسئولين بدول العالم، ورجال أعمال.

وقال طارق متولي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “8 الصبح”، عبر فضائية “دي أم سي”، أن أكثر من 1000 شركة على مستوى العالم، سيكون هناك ممثلين لهم في منتدى دافوس الإقتصادي، مؤكدا أن مصر يمكنها أن تطرح فرص إستثمارية من خلال هذا المنتدى الهام.

تأثير الحرب الروسية الأوكرانية

وتابع الخبير الإقتصادي والمصرفي، أن مصر يمكنها أن تطرح مشاكل دول الشرق الأوسط، خاصة بعد تداعيات أزمة كورونا، وتأثير الحرب الروسية الأوكرانية، وارتفاع معدلات التضخم بتلك الدول.