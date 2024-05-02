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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

لينكدإن تطلق ميزة جديدة لزيادة تفاعل المستخدمين تثير جدلا.. فما القصة؟

لينكدإن تطلق ميزة
لينكدإن تطلق ميزة جديدة لزيادة تفاعل المستخدمين تثير جدل فم

لراغبي الترفيه أعلنت منصة الأعمال والتوظيف عبر الإنترنت لينكدإن عن إطلاق ألعاب جديدة تهدف لزيادة التفاعل بين مستخدمي المنصة.

ووفقا لموقع techcrunch قد أثارت تلك الألعاب الكثير من الجدل  لتعارضها مع نشاط المنصة الأساسي الذي يركز على التواصل المهني والأعمال والأنشطة التجارية.

على الجانب الآخر توفر لينكدإن ثلاث ألعاب جديدة، هي لعبة “كوينز Queens” المعتمدة على محاولة حل الألغاز بطريقة منطقية تشبه لعبة سودوكو، ولعبة “كروس كليمب Crossclimb” التي تركز على التلميحات والكلمات، ولعبة “بينبوينت Pinpoint” والتي تطلب من اللاعبين إيجاد الروابط بين الكلمات وذلك بأقل قدر ممكن من المحاولات.

وقد صُممت الألعاب الثلاثة ليكون بالإمكان اللعب بها مرة واحدة يوميًا، وقد لا تستغرق كل لعبة سوى بضع دقائق للعب

وتتيح المنصة الألعاب الثلاثة على موقع LinkedIn Games، ويمكن الوصول إليها من خلال قسم الأخبار في أجهزة الحاسوب، أو من خلال تبويب “شبكتي My Network” في الهواتف المحمولة.

التوظيف عبر الإنترنت لينكدإن منصة الألعاب الهواتف المحمولة حل الألغاز

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