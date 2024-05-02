لينكدإن تطلق ميزة جديدة لزيادة تفاعل المستخدمين تثير جدلا.. فما القصة؟

لراغبي الترفيه أعلنت منصة الأعمال والتوظيف عبر الإنترنت لينكدإن عن إطلاق ألعاب جديدة تهدف لزيادة التفاعل بين مستخدمي المنصة.

ووفقا لموقع techcrunch قد أثارت تلك الألعاب الكثير من الجدل لتعارضها مع نشاط المنصة الأساسي الذي يركز على التواصل المهني والأعمال والأنشطة التجارية.

على الجانب الآخر توفر لينكدإن ثلاث ألعاب جديدة، هي لعبة “كوينز Queens” المعتمدة على محاولة حل الألغاز بطريقة منطقية تشبه لعبة سودوكو، ولعبة “كروس كليمب Crossclimb” التي تركز على التلميحات والكلمات، ولعبة “بينبوينت Pinpoint” والتي تطلب من اللاعبين إيجاد الروابط بين الكلمات وذلك بأقل قدر ممكن من المحاولات.

وقد صُممت الألعاب الثلاثة ليكون بالإمكان اللعب بها مرة واحدة يوميًا، وقد لا تستغرق كل لعبة سوى بضع دقائق للعب

وتتيح المنصة الألعاب الثلاثة على موقع LinkedIn Games، ويمكن الوصول إليها من خلال قسم الأخبار في أجهزة الحاسوب، أو من خلال تبويب “شبكتي My Network” في الهواتف المحمولة.