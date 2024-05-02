وكيل وزارة الثقافة: سيناء تشهد طفرة كبيرة غير مسبوقة خلال السنوات الأخيرة

قال الكاتب محمد نبيل، وكيل وزارة الثقافة، إن الدولة المصرية أسست كيان لتعمير وتنمية سيناء بعد عدوان 56، ولكنه لم يفعل وأشتبكت مصر بعد ذلك فى 67 ثم معارك الإستنزاف، وتلي ذلك حرب 73 وتحرير سيناء، ولكن الإرادة السياسية الأن تعي تماما أن تنمية سيناء هو الخيار العسكري والإستراتيجي لتمام حفظ الأمن القومي لمصر.

وأضاف الكاتب محمد نبيل، وكيل وزارة الثقافة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح البلد” المذاع عبر فضائية “صدي البلد”، تقديم الإعلاميتين فاتن عبد المعبود ونهاد سمير، أن سيناء تشهد طفرة كبيرة غير مسبوقة خلال العشر سنوات الأخيرة، من بنية أساسية.

وتابع الكاتب محمد نبيل، وكيل وزارة الثقافة، أنه تم إنشاء طرق كثيرة منها طريق شرم الشيخ، ثم ذهب ثم نوبيع ومئات من الكيلومترات التي تعبر فى جنوب سيناء والتي ستساهم فى التنمية المستدامة.