تتبعان السفارة البريطانية .. إطلاق نار على سيارات دبلوماسية في ليبيا

نقلت صحيفة المرصد الليبية عن مصدر دبلوماسي القول ان سيارتان تتبعان السفارة البريطانية في طرابلس تعرّضتا صباح اليوم لمضايقة وإطلاق نار في قرجي.

وقال المصدر للصحيفة الليبية ان الواقعة حدثت في تمام الساعة 6:30 صباحًا عندما كانت ثلاث سيارات تتبع السفارة في طريق عودتها من مطار معيتيقة إلى المقر.

واشار المصدر إلي ان تويوتا لاند كروزر بيضاء تتبع إحدي المجموعات المسلحة ضايقت إحدى سيارات السفارة ثم صدمتها .

ولفت المصدر إلي ان المسلحين على متن " التيوتا " فتحوا النار على سيارات السفارة بعدما صدموا إحداها مما أدى إلى إصابة سيارتين.

وختم المصدر: لا ضحايا أو إصابات بشرية في الحادث والسفارة بصدد مطالبة حكومة الدبيبة بتقديم إيضاحات ومحاسبة المتورطين .