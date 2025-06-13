قوات الأمن والجيش في ليبيا توقف قافلة الصمود عند مدخل سرت

قررت قوات الأمن والجيش بسلطات شرق ليبيا، إيقاف سير قافلة الصمود لكسر الحصار عن قطاع غزة عند مدخل مدينة سرت.

وذكرت القافلة في بيانها: "قامت قوات الأمن والجيش التابعة لسلطات شرق ليبيا منذ حوالي نصف ساعة بإيقاف سير قافلة الصمود عند مدخل مدينة سرت. وقد تذرع المسؤولون الأمنيون بضرورة انتظار الحصول على تعليمات بالموافقة من بنغازي من أجل المرور".

وأضافت: "إزاء هذا الموقف المفاجئ قررت هيئة تسيير القافلة عدم المغادرة والركون على يمين الطريق والتخييم عند عين المكان هذه الليلة إن لزم الأمر".

ودعت القافلة "سلطات بنغازي إلى تجسيد موقفها المرحب بمبادرتنا الشجاعة، كما ورد في بيان وزارة الخارجية عشية أمس، واستقبال قافلتنا. فكلنا ثقة في أن حفاوة الشعب الليبي واحتضانه لقافلتنا لا يعرف فرقا بين شرق وغرب".

وتابع البيان: "كما تدعو كل الأطراف ذات الصلة إلى التدخل من أجل تسهيل مهمة قافلتنا ذات الرسالة النبيلة".