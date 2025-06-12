مستشفيات غزة تستقبل 103 شهداء و 427 إصابة خلال 24 ساعة

أعلنت مصادر طبية في غزة، اليوم الخميس، عن وصول 103 شهيد و427 مصاب إلى مستشفيات القطاع خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأصدرت مستشفي العودة في أخر إحصائية لها عن استقبال 13 شهيدًا و170 إصابة بينهم أطفال، وسيدات، وكبار سن جراء إطلاق طائرات إسرائيلية مسيرة عدة قنابل ورصاص حي تجاه تجمعات المواطنين قرب نقطة توزيع المساعدات بمحيط "حاجز نتساريم" وسط قطاع غزة.

وفي إطار نقاط توزيع المساعدات، لفتت المصارد إلى أن إجمالي القتلى ممن وصلوا إلى المستشفيات من تلك المناطق بلغ 245 شهيدًا، وأكثر من 2152 إصابة، بينهم 21 شهيدًا سقطوا اليوم الخميس، فيما أصيب 245 مواطنًا.

وفي السياق عينه، أفاد مصدر لـ"سكاي نيوز عربية" في مجمع ناصر الطبي، بستشهاد 12 شخصًا في قصف إسرائيلي استهدف مدينة خان يونس فجر اليوم الخميس.

وأضافت المصادر الطبية أن عدد القتلى والجرحى منذ 18 مارس الماضي، عقب خرق القوات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار، بلغ 4924 شهيدًا و15780 مصابًا.

وبهذا يرتفع عدد القتلى إلى 55207 شهيدًا منذ بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع في السابع من أكتوبر 2023. وارتفاع حصيلة الإصابات إلى 127821، وتشير المصادر إلى وجود عدد من الضحايا ما زالوا تحت الأنقاض، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم.