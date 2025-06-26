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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

حادث سير.. تعليم أسوان تنعى طالبة الثانوية العامة

تعليم أسوان
تعليم أسوان
محمد عبد الفتاح

تقدم محمود بدوى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان وجميع القيادات والعاملين بالمديرية بخالص العزاء والمواساة لأسرة الطالبة عائشة. س بالشهادة الثانوية، بلجنة إدفو الإعدادية الحديثة التابعة لإدارة إدفو التعليمية، التى وافتها المنية اليوم إثر حادث سير، أثناء توجهها لأداء الامتحان.

وتقدموا بالدعوات للمولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته، ويلهم أسرتها الصبر والسلوان. 

التفاصيل الكاملة لوفاة طالبة ثانوية عامة أثناء توجهها لأداء الامتحان 

جدير بالذكر أنه أثناء توجه الطالبة عائشة.س لتأدية امتحانها لم تكن تدرك أنها تخطو نحو آخر خطوات لها فى حياتها ومستقبلها، حيث لفظت أنفاسها الأخيرة، صباح اليوم الخميس، بينما أصيب شقيقها، جراء سقوط إحدى معدات البناء عليهما وهى عربة اليد المعدنية المعروفة باسم “برويطة” أثناء توجهها لتادية الامتحانات فى المدرسة، بمركز إدفو شمال محافظة أسوان.  

الثانوية العامة

وترجع التفاصيل عندما تلقت الجهات المعنية فى مركز إدفو شمال محافظة أسوان إخطارًا يفيد بسقوط معدة بناء "برويطة" على طالبة ثانوية عامة وشقيقها الذي كان يرافقها خلال توجهها لتأدية الامتحان، وتحديدًا أمام منزلها بشارع المركز وسط مدينة إدفو.  وانتقلت الجهات الأمنية إلى مكان الحادث لمعاينته واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.  

وتبين أن طالبة الثانوية التي لقيت مصرعها تدعى عائشة .س وتبلغ من العمر 17 عامًا، بينما أصيب شقيقها هيثم، يبلغ من العمر 19 سنة، بكسر فى الذراع اليسرى.  

وتم نقلهمها إلى المستشفى فى محاولة لانقاذهما إلا انهم لم يتمكنوا من انقاذ الطالبة ولفظت انفاسها الأخيرة متأثرة بإصابتها، وتم ايداع جثمانها بالمشرحة تحت تصرف النيابة العامة؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.  

وحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها حيالها الوصول إلى الأسباب.

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