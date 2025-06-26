الجبهة الوطنية: 30 يونيو أنقذت الوطن من الفوضى وأرست دعائم الدولة الحديثة

أكد مصطفى فتحي راتب، الأمين العام المساعد لحزب الجبهة الوطنية بمحافظة المنيا، أن ثورة 30 يونيو أنقذت الوطن من الانزلاق نحو الفوضى، وأرست دعائم الدولة المصرية الحديثة، مشيرًا إلى أنها لحظة فارقة في تاريخ مصر، جسّدت وحدة الشعب خلف مؤسسات الدولة الوطنية.

وقال راتب: "في هذا اليوم التاريخي، خرج ملايين المصريين في أرجاء الوطن ليؤكدوا أن مصر لا تُحكم بالإرهاب أو الفوضى، بل بإرادة شعبية حرة وجيش وطني مخلص انحاز لإرادة الشعب، بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي حمل على عاتقه مهمة إنقاذ الدولة وبنائها من جديد في ظروف استثنائية."

وأضاف أن ذكرى 30 يونيو تظل رمزًا لقدرة المصريين على مواجهة التحديات، والتصدي لمحاولات إسقاط الدولة، مؤكدًا أن ما تحقق منذ ذلك اليوم في مجالات الأمن والبنية التحتية والتنمية الشاملة، يعكس حجم الإنجاز والإرادة السياسية الصلبة.

وأوضح مصطفى فتحي راتب أن حزب الجبهة الوطنية بمحافظة المنيا يجدد دعمه الكامل للقيادة السياسية ولجهود الدولة في بناء الجمهورية الجديدة، مؤكدًا الاستمرار في الاصطفاف خلف الرئيس عبدالفتاح السيسي من أجل استكمال مسيرة البناء والتنمية، وحماية استقرار الوطن.

واختتم تصريحاته بالدعوة إلى التمسك بالثوابت الوطنية، وتعزيز روح الاصطفاف الشعبي، والعمل من أجل مستقبل يليق بالأجيال القادمة، قائلاً: "مصر تحتاج منّا جميعًا أن نكون على قلب رجل واحد، متحدين خلف قيادتنا، رافعين راية الوطن بكل فخر وإخلاص."