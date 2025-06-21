أعلن حزب الجبهة الوطنية تشكيل أمانة العضوية المركزية برئاسة اللواء أحمد سعد، وذلك في إطار استكمال الهيكل التنظيمي للحزب وتفعيل دوره على مستوى الجمهورية.

حزب الجبهة الوطنية يعلن تشكيل أمانة العضوية المركزية

وتضم الأمانة مجموعة من الكوادر والخبرات المتنوعة في العمل السياسي والتنظيمي، حيث تم تعيين كل من:

• الأمناء المساعدين:

• منال ماهر

• أحمد الجعلي

• سامر البيك

• محمد حبيب

• أحمد قاسم

• أعضاء الأمانة المركزية:

• وائل رضا

• أحمد أسامه

• علياء شومان

• معتز حسين

• محمد شوفي

• أحمد أشرف

• سامح عطا

• مينا سامح

• أحمد الشربيني

• أيمن سيد

• أحمد عاصم

• علي عبدالله

• السيد حسونة

• محمد طارق

• ياسر عبدالفتاح

• أيمن مهني

• محمد أبو شادي

خطة موسعة لتطوير قواعد العضوية

وأكد الحزب أن تشكيل الأمانة يأتي في إطار خطة موسعة لتطوير قواعد العضوية، وتعزيز الوجود التنظيمي للحزب في المحافظات، والعمل على جذب وتمكين الكفاءات الوطنية الشابة من الانضمام للحياة السياسية.