قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
كجوك : نستهدف تحقيق وفورات مالية لمساندة الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية
مهيب عبد الهادي: كنا سيبنا عماد النحاس أو كولر
أسعار الذهب اليوم السبت 21-6-2025.. كم وصل عيار 21؟
وفاة والد الفنانة عزة بهاء
ليست جماهير الأهلي.. تعرف على المشجعين الأكثر تواجدا في المونديال
وسط توقعات بضرب إيران.. قاذفات الشبح الأمريكية "بي-2" تتحرك من قواعدها
فى ذكراه .. قصة خلاف وصلح العندليب وأم كلثوم
اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية بالبحيرة 2025 الدور الأول
ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 55,908 شهداء| تفاصيل
الرئيس السيسي وملك البحرين يعربان عن قلقهما من التصعيد الجاري بالمنطقة
تنسيق 2025.. قائمة الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية المعتمدة رسميًا
غارات إسرائيلية عنيفة على إيران واغتيال قائد بارز| .. ومحلل: تل أبيب تتخطى الخط الأحمر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

الجبهة الوطنية يعلن تشكيل أمانة العضوية المركزية

أمانة العضوية المركزية
أمانة العضوية المركزية
حسن رضوان   -  
عبد الرحمن سرحان

أعلن حزب الجبهة الوطنية تشكيل أمانة العضوية المركزية برئاسة اللواء أحمد سعد، وذلك في إطار استكمال الهيكل التنظيمي للحزب وتفعيل دوره على مستوى الجمهورية.

حزب الجبهة الوطنية يعلن تشكيل أمانة العضوية المركزية

وتضم الأمانة مجموعة من الكوادر والخبرات المتنوعة في العمل السياسي والتنظيمي، حيث تم تعيين كل من:
    •    الأمناء المساعدين:
    •     منال ماهر
        • أحمد الجعلي
    •     سامر البيك
    •     محمد حبيب
    •     أحمد قاسم
    •    أعضاء الأمانة المركزية:
    •     وائل رضا
    •     أحمد أسامه
    •     علياء شومان
    •     معتز حسين
    •     محمد شوفي
    •     أحمد أشرف
    •     سامح عطا
    •     مينا سامح
    •     أحمد الشربيني
    •     أيمن سيد
    •     أحمد عاصم
    •     علي عبدالله
    •     السيد حسونة
    •     محمد طارق
    •     ياسر عبدالفتاح
    •     أيمن مهني
    •     محمد أبو شادي

 خطة موسعة لتطوير قواعد العضوية

وأكد الحزب أن تشكيل الأمانة يأتي في إطار خطة موسعة لتطوير قواعد العضوية، وتعزيز الوجود التنظيمي للحزب في المحافظات، والعمل على جذب وتمكين الكفاءات الوطنية الشابة من الانضمام للحياة السياسية.

حزب الجبهة الوطنية الجبهة الوطنية الأمانة الجمهورية اللواء أحمد سعد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الخطيب

قرار عاجل من إدارة الأهلي حول الإسباني ريبيرو بعد الخسارة من بالميراس فى مونديال الأندية

شجون الهاجري

نشأت لقيطة وظهرت بفيديو صادم.. معلومات عن شجون الهاجري بعد ضبطها بمخدرات

الذهب

جنون الذهب.. مفاجأة في سعر عيار 21 اليوم السبت

صورة أرشيفية

عايش لوحده وعمره 75 عاما.. مقتل طبيب شهير داخل منزله بطنطا .. والتحفظ على الخادمة

أسعار الدواجن

نزلت 12 جنيه.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت

وزير التربية والتعليم

وزير التعليم: لن نسمح بالإخلال بنظام امتحانات الثانوية العامة وسنعاقب المخالفين بالقانون

6 أيام إجازة للموظفين بقرار حكومي.. مفاجأة خلال الأيام المقبلة

6 أيام إجازة للموظفين بقرار حكومي.. مفاجأة خلال الأيام المقبلة

هتزيد كام؟.. احسب مرتبك بعد تطبيق الزيادة الجديدة

هتزيد كام؟.. احسب مرتبك بعد تطبيق الزيادة الجديدة رسميًا

ترشيحاتنا

الإصلاح الزراعي

الإصلاح الزراعي يزيل 438 حالة تعد في المهد

رئيس وزراء صربيا في دير سانت كاترين

رئيس وزراء صربيا يزور دير سانت كاترين بجنوب سيناء

الدكتور مصطفى مدبولي

لتأمين الإمدادات.. رئيس الوزراء يتفقد مركز التحكم في الشبكة القومية للغاز الطبيعي

بالصور

فيها عيوب خطيرة.. نيسان تتهرب من استدعاء 2 مليون سيارة

نيسان ألتيما
نيسان ألتيما
نيسان ألتيما

5 فوائد لتناول رمانة واحدة يومياً.. تغير صحتك بالكامل

فوائد تناول الرمان يوميًا
فوائد تناول الرمان يوميًا
فوائد تناول الرمان يوميًا

احذر ترك طفلك في السيارة ولو لدقائق خلال الصيف.. ارتفاع حاد في وفيات الأطفال

الأطفال السيارات الساخنة
الأطفال السيارات الساخنة
الأطفال السيارات الساخنة

احذرها.. 6 أعراض تحذيرية تشير إلى سرطان العظام

أعراض خفية تكشف عن سرطان العظام
أعراض خفية تكشف عن سرطان العظام
أعراض خفية تكشف عن سرطان العظام

فيديو

ياسمين عز

سحر وملعب مسكون وعاصفة| ياسمين عز تحلل هزيمة الأهلي وتنصح “لازم تبخر الفريق”

لقاء سويدان

مش هعمل فرح | لقاء سويدان بتحب جديد فمن هو حبيبها وعريسها القادم؟

السيارتين

القبض على سائقين استعرضا بسياراتهما بطريق الاسكندرية الزراعى | فيديو

شيرين رضا

قبل النجومية.. شيرين رضا تكشف كواليس أول إعلان لها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: إلى أين يتجه التصعيد بين إيران ودولة الاحتلال الإسرائيلي ؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: سطور في دفتر النار

د. محمد عسكر - مستشار تكنولوجيا وخبير أمن المعلومات

د.محمد عسكر يكتب: الحرب السيبرانية تشتعل وسط المواجهة الإسرائيلية الإيرانية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 54

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: الأسرار الخفية في الحرب الإسرائيلية الإيرانية

المزيد