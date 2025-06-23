حزب الجبهة الوطنية يعلن اختيار عمرو غلاب أمينا مساعدا لأمانة المنيا

أعلن حزب الجبهة الوطنية اختيار النائب عمرو غلاب، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب سابقا، أمينًا مساعدًا لأمانة الحزب بمحافظة المنيا؛ وذلك في إطار استكمال الهيكل التنظيمي للحزب وتفعيل دوره بالمحافظات من خلال الكوادر الوطنية ذات الخبرات المتنوعة في مجالات العمل العام والسياسي.

وكان الحزب قد أعلن سابقًا عن اختيار النائب الدكتور محمد صلاح البدري أمينًا للحزب بمحافظة المنيا، والسيد عمرو عبد الغني الحصري أمينًا للتنظيم.

وأكد الحزب أن هذا التشكيل يأتي في إطار خطةٍ لتعزيز الوجود التنظيمي، والعمل على جذب الكفاءات الوطنية للانخراط في الحياة السياسية والمشاركة الفاعلة في خدمة المجتمع.