تشييع جنازة والدة المتحدث الرسمي لـ «الزراعة» بكفر الشيخ .. صور

شيع أهالي مدينة بيلا بمحافظة كفر الشيخ، جنازة المهندسة ماجدة السيد العريان، والدة الدكتور محمد القرش، المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، وذلك عقب أداء صلاة الجنازة عليها عقب صلاة الظهر في مسجد الجبانة، ودفنت بمقابر الأسرة بالمدينة.

جاء ذلك بحضور لفيف من القيادات التنفيذية والشعبية والسياسية من بينهم المهندس فوزي الرفاعي، أمين عام حزب مستقبل وطن بكفر الشيخ، والدكتور محمد أبو السعد، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، والمهندس وليد السعدني، رئيس اللجنة العامة لتنظيم تجارة القطن، والمهندس فخري منصور باز، وكيل وزارة الزراعة بكفر الشيخ.

ويتلقى الدكتور محمد القرش، المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، وأسرته واجب العزاء في وفاة المغفور لها - بإذن الله- والدته، بالسرادق المقام بجوار مسجد عبد الرحمن البيلي بمدينة بيلا.

وتوفيت المهندسة ماجدة العريان، والدة الدكتور محمد القرش، المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، صباح اليوم الخميس، إثر وعكة صحية ألمت بها خلال الفترة الماضية.

القرش ينعى والدته بكلمات مؤثرة

وكتب «القرش» على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: إنا لله وإنا إليه راجعون. انتقلت إلى جوار ربها من كنت أكرَم بدعائها، أمي الحاجة ماجدة السيد العريان، وستُشيّع الجنازة اليوم عقب صلاة الظهر من مسجد الجبانة، والدفن بمقابر العائلة بمدينة بيلا، والعزاء اليوم بالسرادق المقام بجوار مسجد عبد الرحمن البيلي للسيدات والرجال.لا أراكم الله أي مكروه، والبقاء والدوام لله، نسألكم لها الدعاء بالرحمة والمغفرة.