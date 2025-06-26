تحذير طبي: مرض خطير ينتقل من القطط ويهدد أصحاب المناعة الضعيفة

حذرت د. سماح نوح، رئيس قسم الارشاد بإدارة الطب البيطري بمركز الشهداء – منوفية ، من خطورة الإصابة بمرض يعرف باسم "مرض خدش القطة" (Cat Scratch Disease)، وهو مرض بكتيري قد يصيب الإنسان نتيجة التعرض لعضة أو خربشة من قطة مصابة ببكتيريا تُدعى Bartonella henselae.

وأكدت نوح أن المرض لا يقتصر على الخربشة فقط، بل يمكن أن ينتقل أيضًا عند ملامسة لعاب القطة لجرح مفتوح أو للعين، وقد تنتقل العدوى كذلك عن طريق الحشرات، لكنها لا تنتقل من شخص إلى آخر.

ويبدأ ظهور الأعراض خلال 3 إلى 14 يومًا من الإصابة، وتشمل:

احمرار وتورم في موضع الخربشة أو العضة

ألم موضعي

ارتفاع في درجة الحرارة

تورم والتهاب في الغدد الليمفاوية القريبة من مكان الإصابة



وأوضحت د. سماح نوح أن الأشخاص الذين يعانون من ضعف في الجهاز المناعي أكثر عرضة للإصابة بمضاعفات هذا المرض، ما يجعل التعامل مع القطط المصابة أو الضالة أمرًا يستدعي الحذر الشديد.

وشددت على ضرورة تطهير موضع الإصابة بشكل فوري في حال التعرض لأي خدش أو عضة من قطة، والتوجه لأقرب مستشفى لتلقي الرعاية اللازمة.

يأتي هذا التحذير في إطار الجهود المبذولة للتوعية بالأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان، والتأكيد على أهمية النظافة الشخصية والاحتياطات الوقائية أثناء التعامل مع الحيوانات الأليفة.



