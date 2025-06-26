أفلام الهجرة النبوية.. تأريخ فني وخلود إنساني لرحلة مقدسة

يحتفل العالم بالهجرة النبوية الشريفة من مكة إلى المدينة المنورة كأحد أهم الأحداث في التاريخ الإسلامي، وقد شكّلت تحولًا كبيرًا في مسيرة الدعوة الإسلامية، وبداية بناء الدولة الإسلامية.

وفي هذا التقرير نرصد عددا من الأعمال الفنية التي تناولت الهجرة النبوية بشكل مركز أو على هامش بعض الأعمال العربية.

فيلم “الرسالة” 1976 من إخراج مصطفى العقاد، وهو من بطولة عبد الله غيث في النسخة العربية، وأنتوني كوين في النسخة الإنجليزية للفيلم.

وفي هذا الفيلم تم عرض الهجرة النبوية ضمن سياق السيرة الكاملة للرسول، مع التركيز على الأسباب التي دفعت المسلمين للهجرة، والمخاطر التي تعرضوا لها، بجانب دور الصحابة في التخطيط للهجرة.



مسلسل "قمر بني هاشم" وهو إنتاج سوري، للمخرج محمد الشيخ نجيب، واستعرض العمل الهجرة بشكل مفصل، بداية من مؤامرة قريش لقتل النبي، مرورا بمبيت علي بن أبي طالب في فراشه، ووصولا إلى الغار والهجرة إلى المدينة.



فيلم “الطريق إلى المدينة”، من إنتاج سعودي وهو رسوم متحركة موجه بشكل مركز للأطفال، يروي قصة الهجرة بلغة مبسطة عن التضحيات التي قدمها النبي وأصحابه.



فيلم الشيماء أيضا يعتبر من أهم الأعمال التي خلدها الزمن حول شقيقة الرسول عليه الصلاة والسلام فى الرضاعة، لأمها حليمة السعدية، وهو من بطولة، سميرة أحمد وأحمد مظهر وتوفيق الدقن وأمينة رزق ومحسن سرحان وغسان مطر، وحسن البارودى.



فجر الاسلام انتاج 1971، وتدور قصته بداية من انحلال الجاهلية وسيطرة الخرافات، وبداية ظهور الإسلام فى مكة، وهو من بطولة، محمود مرسي، سميحة أيوب، ويحيى شاهين.