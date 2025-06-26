نشرة المرأة والمنوعات : إفراط الحامل في الفيتامينات يصيبها بالسكر .. الرجيم القاسي يؤذي صحة الرجال النفسية

نشر موقع “صدى البلد”، عددًا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والمنوعات خلال الساعات الماضية، حيث تم التطرق إلى أهم الموضوعات التي أثارت الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وشهدت اهتمامًا من قبل مُتابعي السوشيال ميديا، ومن أبرزها..

نشرة المرأة والمنوعات

ماذا يحدث لجسمك عند تناول التين البرشومي؟

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دراسة تحذر: إفراط الحامل فى تناول الفيتامينات يؤدى إلى سكر الحمل

صعب يخلف وتعبان دائما الأبرز.. تأثير نقص حمض الفوليك على صحة الرجل

دراسة جديدة : الحميات منخفضة السعرات تؤثر على صحة الرجال النفسية

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