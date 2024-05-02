نشرة المرأة و الصحة| ساعة عمرو دياب في البحرين تثير ضجة.....تعليق غير متوقع من ناقد موضة على فستان أصالة في أبو ظبي

نشر موقع “صدى البلد” عددا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة على مدار اليوم، ونعرض أبرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي:
7 أشياء يجب معرفتها قبل اقتناء كلب أليف| تفاصيل
بالنسبة لجميع محبي الحيوانات الأليفة، فإن اقتناء كلب أليف يمكن أن يجلب الكثير من السعادة والرفقة في الحياة، ومع ذلك فإن الحصول على صديق وفي مثل الكلب إلى المنزل هو مسؤولية العمر، ندرج هنا سبعة أشياء يجب معرفتها قبل الحصول على كلب أليف.
ساعة عمرو دياب في البحرين تثير ضجة| سعرها خرافي
حرص الفنان عمرو دياب على مشاركة متابعيه عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الأنستجرام، خلال إحيائه حفلا غنائيا في البحرين.
تعليق غير متوقع من ناقد موضة على فستان أصالة في أبو ظبي| شاهد
حرصت الفنانة أصالة على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الأنستجرام، بصورا من أحدث ظهور لها.
بملابس جريئة| نادين نجيم تثير الجدل بهذه الإطلالة
حرصت الفنانة اللبنانية نادين نجيم على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الأنستجرام، بصورا من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.
هنا الزاهد تستقبل الصيف بملابس ملفتة| شاهد
شاركت الفنانة هنا الزاهد متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الأنستجرام، بصورا من أحدث ظهور لها.
نادية الجندي تستعرض أناقتها بفستان مكشوف| شاهد
حرصت الفنانة نادية الجندي على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الأنستجرام، بصورة جديدة من أحدث ظهورلها.