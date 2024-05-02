نشرة المرأة و الصحة| ساعة عمرو دياب في البحرين تثير ضجة.....تعليق غير متوقع من ناقد موضة على فستان أصالة في أبو ظبي

نشر موقع “صدى البلد” عددا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة على مدار اليوم، ونعرض أبرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي:

بالنسبة لجميع محبي الحيوانات الأليفة، فإن اقتناء كلب أليف يمكن أن يجلب الكثير من السعادة والرفقة في الحياة، ومع ذلك فإن الحصول على صديق وفي مثل الكلب إلى المنزل هو مسؤولية العمر، ندرج هنا سبعة أشياء يجب معرفتها قبل الحصول على كلب أليف.

حرص الفنان عمرو دياب على مشاركة متابعيه عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الأنستجرام، خلال إحيائه حفلا غنائيا في البحرين.

حرصت الفنانة أصالة على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الأنستجرام، بصورا من أحدث ظهور لها.

حرصت الفنانة اللبنانية نادين نجيم على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الأنستجرام، بصورا من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

شاركت الفنانة هنا الزاهد متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الأنستجرام، بصورا من أحدث ظهور لها.

حرصت الفنانة نادية الجندي على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الأنستجرام، بصورة جديدة من أحدث ظهورلها.