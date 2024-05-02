عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

نشرة المرأة و الصحة| ساعة عمرو دياب في البحرين تثير ضجة.....تعليق غير متوقع من ناقد موضة على فستان أصالة في أبو ظبي

أصالة
أصالة

نشر موقع “صدى البلد” عددا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة على مدار اليوم، ونعرض أبرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي:

7 أشياء يجب معرفتها قبل اقتناء كلب أليف| تفاصيل

بالنسبة لجميع محبي الحيوانات الأليفة، فإن اقتناء كلب أليف يمكن أن يجلب الكثير من السعادة والرفقة في الحياة، ومع ذلك  فإن الحصول على صديق وفي مثل الكلب  إلى المنزل هو مسؤولية العمر،  ندرج هنا سبعة أشياء يجب معرفتها قبل الحصول على كلب أليف.

 

ساعة عمرو دياب في البحرين تثير ضجة| سعرها خرافي

حرص الفنان عمرو دياب على مشاركة متابعيه عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الأنستجرام، خلال إحيائه حفلا غنائيا في البحرين.

تعليق غير متوقع من ناقد موضة على فستان أصالة في أبو ظبي| شاهد

حرصت الفنانة أصالة على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الأنستجرام، بصورا من أحدث ظهور لها.

بملابس جريئة| نادين نجيم تثير الجدل بهذه الإطلالة

حرصت الفنانة اللبنانية نادين نجيم على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الأنستجرام، بصورا من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

هنا الزاهد تستقبل الصيف بملابس ملفتة| شاهد

شاركت الفنانة هنا الزاهد متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الأنستجرام، بصورا من أحدث ظهور لها.

نادية الجندي تستعرض أناقتها بفستان مكشوف| شاهد

حرصت الفنانة نادية الجندي على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الأنستجرام، بصورة جديدة من أحدث ظهورلها.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رياح الخير| مصر توقع أكبر مشروع في العالم بقلب الصعيد.. والاستثمارات 9 مليارات دولار

شبانة: مصطفى شوبير أنقذ الأهلي أمام الإسماعيلي.. وكولر أخطأ في التشكيل

فريق محظوظ.. ناقد رياضي يعلق على فوز الأهلي اليوم أمام الإسماعيلي

500 جنيه في يوم| الذهب يفاجئ السوق بحركة جديدة.. وعيار 21 يتراجع

عائد يومي 1500 جنيه.. تفاصيل أحدث شهادة ادخارية يطرحها البنك الأهلي

الخطيب يطالب خالد بيبو بتغليظ عقوبة افشة .. فماذا حدث ؟

أسود وملفت.. شاهد فستان هنا الزاهد في حنة صديقتها يثير ضجة بالسوشيال ميديا

70 عاما على أول عُملة وطنية.. موعد طرح الـ 20 و50 جنيها الفضية

موضوعات متعلقة

جمال شعبان يقدم نصائح مهمة لخفض الضغط المرتفع بدون أدوية

ياسمين عز تثير الجدل بمجوهراتها في أحدث ظهور على إنستجرام| شاهد

نسرين طافش تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة| شاهد

الأميرة رجوة زوجة ولي العهد الأردني تتألق بملابس أنيقة.. سعرها غير متوقع

نادية الجندي تبهر متابعيها بفستان ملفت| شاهد

في اليوم العالمي للرقص| لن تتوقع تأثيره على الجسم

تحذير قبل قبض المرتب.. عمليات احتيال شائعة في أجهزة الصراف الآلي

ملابس ياسمين عبد العزيز في صاحبة السعادة تثير ضجة| سعرها خرافي

ترشيحاتنا

نشرة المرأة و الصحة| ساعة عمرو دياب في البحرين تثير ضجة.....تعليق غير متوقع من ناقد موضة على فستان أصالة في أبو ظبي

احذر.. الحبس سنة وغرامة 20 ألف جنيه عقوبة نشر الشائعات طبقا للقانون

سيد معوض: عبدالرحمن مجدي يشعر بأنه "نجم" في الإسماعيلي

التحريض على الفسق والفجور.. القبض على حليمة بولند وترحيلها للسجن

500 جنيه في يوم| الذهب يفاجئ السوق بحركة جديدة.. وعيار 21 يتراجع

صلاح يحسم قراره بشأن الرحيل إلى الهلال السعودي.. وهذا النادي يترقب موقفه


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لينكدإن تطلق ميزة جديدة لزيادة تفاعل المستخدمين تثير جدلا.. فما القصة؟

صلاح يحسم قراره بشأن الرحيل إلى الهلال السعودي.. وهذا النادي يترقب موقفه

بإمكانيات جبارة وتصميم مريح .. الإعلان الرسمي عن سماعات Beats Solo 4

تعليق غير متوقع من ناقد فني للموضة على فستان أصالة في أبوظبي|شاهد

فيديو

آمال ماهر تجري بروفاتها الأخيرة استعدادا لحفل الغد في جدة

مات أمام الجميع.. كبير الأطباء الشرعيين يفجر مفاجأة حول وفاة محمد مرسي

ادعت أنها مريم العذراء وأنها تلقت تكليفا إلهيا.. مضيفة تونسية تتخلص من صغيرتها

جدول تصوير مكثف لمحمد لطفي في "عصابة المكس".. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عبد القوى

أحمد عبد القوي يكتب: رثاء محمد العزب.. فراق صعب لروح طيبة

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الحماية الدستورية للأقزام

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: معلم المرحلة.. وتطوير التعليم المصري

محمد عبيد

محمد عبيد يكتب: حملات مقاطعة اللحوم والأسماك ليست الحل

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: عمال مصر والجمهورية الجديدة

شريف نادي

شريف نادي يكتب: ليبيا وستيفاني خوري

فتحية محسن زناتي

فتحية محسن زناتي تكتب: الشباب والمشاركة السياسية

علاء زياد

علاء زياد يكتب: يوم الأرض.. الكوكب مقابل البلاستيك شعار العام 2024

اﻟﻤﺰﻳﺪ