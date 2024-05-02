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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

بفستان مكشوف .. نادية الجندي تستعرض أناقتها عبر إنستجرام |شاهد

نادية الجندي
نادية الجندي

حرصت الفنانة نادية الجندي على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الأنستجرام، بصور جديدة من أحدث ظهورلها.

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وتألقت نادية الجندي في الصور بإطلالة أنيقة، حيث ارتدت فستاناً طويلاً ذا أكمام مكشوفة واتسم بأنه جمع بين اللون الأبيض والأسود.

وتزينت نادية الجندي بمجموعة من المجوهرات التي منحتها إطلالة متكاملة، وقد كشقت هذه الصور عن ذوقها الأنيق.

أما من الناحية الجمالية، فاعتمدت نادية الجندي على خصلات شعرها الانسيابي المنسدلة على كتفيها، ووضعت بعض لمسات المكياج التي ارتكزت على الألوان الهادئة للغاية.

نادية الجندي
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