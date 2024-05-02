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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة ومنوعات

7 أشياء يجب معرفتها قبل اقتناء كلب أليف| تفاصيل

7 أشياء يجب معرفتها
7 أشياء يجب معرفتها قبل اقتناء كلب أليف

بالنسبة لجميع محبي الحيوانات الأليفة، فإن اقتناء كلب أليف يمكن أن يجلب الكثير من السعادة والرفقة في الحياة، ومع ذلك  فإن الحصول على صديق وفي مثل الكلب  إلى المنزل هو مسؤولية العمر،  ندرج هنا سبعة أشياء يجب معرفتها قبل الحصول على كلب أليف.

 

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-أبحاث السلالات

من المهم فهم خصائص وسمات السلالات قبل الحصول على كلب، من المهم معرفة السلالة المناسبة لبيئتك، النظر في عوامل مثل الحجم والمتطلبات العامة،  قبل كل شيء، أيًا كانت السلالة التي تفضلها، يجب أن تتماشى مع نمط حياتك ولا تسبب لك المتاعب بسبب متطلباتها اليومية.

-التخطيط المالي​

تحتاج إلى إعداد خطة مالية قبل أن تنفق على شراء كلب أليف، من الغذاء إلى الرعاية الصحية، هناك الكثير من المتطلبات لصحة الكلب. ومن ثم، يظل التركيز على التخطيط المالي، والنفقات المتكررة، والنفقات الملائمة للميزانية أمرًا مهمًا.

-حماية منزلك من الحيوانات الأليفة

عزل الحيوانات الأليفة هو مفهوم إنشاء مساحة آمنة ومأمونة للحيوانات الأليفة، قم بإزالة المواد السامة من غرف النوم ومساحة المعيشة الخاصة بك مثل مواد التنظيف والأسلاك والأغذية السامة ومستحضرات التجميل والألعاب حتى يظل الكلب آمنًا.

-حدد المساحة المناسبة لكلبك

ركز على المقاعد الداخلية والخارجية لاستيعاب كلبك الأليف، تتطلب السلالات الأكبر مساحة أكبر بكثير مقارنة بالسلالات الصغيرة، قبل أن تحصل على كلب أليف، خطط لمساحة مريحة لكلبك،

- الالتزام والاهتمام مدى الحياة

يتطلب الكلب التزامًا واهتمامًا مدى الحياة، متوسط ​​عمر الكلب هو 13 سنة، كن مستعدًا عقليًا للالتزام والتضحية على المدى الطويل قبل الحصول على كلب، سيكون عليك الاعتناء به مثل طفلك، عليك توفير وتلبية جميع احتياجات الكلب.

-العثور على طبيب بيطري مناسب

عليك أن تعتني بصحة كلبك وعافيته،  قم بإعطاء الأولوية للفحوصات الصحية المنتظمة لكلبك والتطعيمات والرعاية الوقائية، في بعض الأحيان يمكن أن تكون هناك حالة طارئة أو حادث، وبالتالي، حافظ على التواصل مع الأطباء البيطريين ذوي الخبرة والموثوقين.

-تدريب الكلاب​

تدريب الكلاب يعني تعليم السلوك للكلاب وتدريبهم على الاستجابة والتصرف بطريقة منضبطة، إذا كان لديك جرو، فسيكون من المهم جدًا تدريب كلبك لتجنب أي حوادث أو حوادث مؤسفة أو عادات سيئة.

 

المصدر: timesofindia.

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