انتصار: لهذا السبب شعرت بالاستغراب من تجسيدي دور والدة منذر رياحنة

أكدت الفنانة انتصار سعادتها بردود الأفعال التي تصلها حتى الآن على دورها في مسلسل “المعلم”، والذي عرض خلال شهر رمضان الماضي.

وقالت انتصار، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد": “سعيدة بردود الأفعال التي وصلتني عن العمل، فقد شد انتباه المشاهدين نظرًا لأن أحداثه تدور داخل شادر السمك، وهذه المرة الأولى التي يتناول فيها عمل تليفزيوني شخصيات تجار السمك بهذا الشكل الجديد، كما أن العلم ملىء بالصراعات بين جانبي الخير والشر”.

وأضافت: “لقد قدمت دور الأم لعدد من الفنانين قبل مسلسل المعلم، والذي لعبت فيه دور والدة منذر رياحنة، مثل أحمد عزمي وأحمد الفيشاوي ونيللي كريم، لذا ففكرة ظهور أم لممثلين في تلك المرحلة العمرية ليست مرعبة بالنسبة لي بل عادية”.

وتابعت: “شعرت بالاستغراب من ظهور منذر رياحنة في دور ابني داخل أحداث العمل، لأنني لم أتعامل معه أو أقابله من قبل”.