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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

التصريح بدفن جثة شاب لقى مصرعه إثر سقوطه من الطابق الرابع بالقليوبية

التصريح بدفن جثة
التصريح بدفن جثة

أمرت جهات التحقيق بالقليوبية بالتصريح بدفن جثة شاب لقى مصرعه إثر سقوطه من  الطابق الرابع بعقار بشبرا الخيمة، بعد توقيع الكشف الطبي عليه.

تلقى اللواء نبيل سليم، مدير أمن القليوبية، إخطارا من اللواء محمد السيد، مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، يفيد بورود بلاغ لمأمور قسم شرطة ثان شبرا الخيمة يفيد بسقوط شخص من الطابق الرابع بعقار بمنطقة بهتيم دائرة القسم.

وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية إلى مكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين سقوط شاب يدعى "إبراهيم. ش"، 25 سنة، من الطابق الرابع بشارع الشعراوى الجديد بمنطقة بهتيم بشبرا الخيمة.

تم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بالتحرى عن الواقعة وظروفها وملابساتها، والتصريح بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الصفة التشريحية بمعرفة الطب الشرعى.

القليوبية الصفة التشريحية توقيع الكشف الطبى شبرا الخيمة مدير المباحث الجنائية

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