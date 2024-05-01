فريق محظوظ.. ناقد رياضي يعلق على فوز الأهلي اليوم أمام الإسماعيلي

علق الناقد الرياضي أسامة حسن، على أداء مصطفى شوبير حارس مرمى النادي الأهلي، في مباراة النادي أمام الإسماعيلي اليوم، بالدوري الممتاز.

وكتب أسامة حسن، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: “فعلا رجل المباراة، بصراحة الـهلي فريق محظوظ إن مصطفى شوبير اتولد، كان زمانه بره إفريقيا، وكان اتهزم النهاردة كمان من الإسماعيلي”.

وفاز الأهلي على الإسماعيلي بنتيجة 2-1 في المباراة التي جمعت الفريقين على ستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة 20 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

أهداف مباراة الأهلي والإسماعيلي في الدوري المصري

سجل بيرسي تاو الهدف الأول للنادي الأهلي في الدقيقة 34 بعد تصويبة ارتطمت بمدافع الإسماعيلي لتخادع أحمد عادل وتسكن الشباك، وتبعه إمام عاشور بالهدف الثاني للأهلي في الدقيقة 57.

فيما سجل عبد الرحمن مجدي الهدف الأول للنادي الإسماعيلي في شباك الأهلي، عن طريق ركلة جزاء في الدقيقة 75.