أحمد حسن: استبعاد سيف الجزيري من قائمة الزمالك أمام البنك الأهلي

أعلن أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق عن استبعاد اللاعب سيف الجزيري من قائمة الزمالك في لقاء البنك الأهلي بالدوري، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب أحمد حسن:"استبعاد سيف الجزيري من قائمة الزمالك لمباراة البنك الأهلي لحصوله على ٣ إنذارات".



مباراة الزمالك ونهضة بركان

ويلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، نظيره نهضة بركان المغربي، في نهائي النسخة الحالية من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.



وتأهل نادي الزمالك إلى المباراة النهائية؛ بعد تخطي عقبة فريق دريمز الغاني ذهابًا وإيابًا بنتيجة 3-0.

فيما صعد نهضة بركان المغربي إلى هذا الدور؛ بعد انسحاب فريق اتحاد العاصمة الجزائري في مباراتي الذهاب الإياب.

وحدّد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، يومي 12 و19 مايو 2024، موعدين لإقامة النهائي (ذهابا وعودة) من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.