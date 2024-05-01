عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الأهلي والإسماعيلي.. محمد هاني يخضع لفحص طبي للاطمئنان على إصابته

محمد هاني
محمد هاني

نشر الإعلامي إبراهيم عبد الجواد منشورا عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”.

وكتب إبراهيم عبد الجواد: "محمد هاني يخضع لفحص طبي غدًا للاطمئنان على حالته وتحديد مدى تعافيه من الإصابة التي تعرض لها أمام الإسماعيلي".

وفاز  النادي الأهلي على نظيره الإسماعيلي بنتيجة 2-1 في المباراة التي جمعت الفريقين على ستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة 20 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

أهداف مباراة الأهلي والإسماعيلي في الدوري المصري 

سجل بيرسي تاو الهدف الأول للنادي الأهلي في الدقيقة 34 بعد تصويبة ارتطمت بمدافع الإسماعيلي لتخادع أحمد عادل وتسكن الشباك، وسجل إمام عاشور الهدف الثاني للنادي الأهلي في الدقيقة 57.

فيما سجل عبد الرحمن مجدي الهدف الأول للنادي الإسماعيلي في شباك الأهلي، عن طريق ركلة جزاء في الدقيقة 75.

أهداف مباراة الأهلي والإسماعيلي إبراهيم عبد الجواد الدوري المصري الممتاز النادي الأهلي مباراة الاهلي والإسماعيلي يرسي تاو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رياح الخير| مصر توقع أكبر مشروع في العالم بقلب الصعيد.. والاستثمارات 9 مليارات دولار

شاهد| أمطار غزيرة وسيول تضرب دول الخليج.. تأهب في الإمارات وذروة أخدود الإكرام في سلطنة عمان

تشريح جثــة أم فهد.. حكاية البلوجر العراقية بعد تسريب صورها عار.ية من المشرحة| تفاصيل

الكيلو بـ120 جنيهًا.. "الفلاحين" تكشف مفاجأة عن موعد انخفاض أسعار العنب

قرار عاجل من الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن سعر الفائدة

أسود وملفت.. شاهد فستان هنا الزاهد في حنة صديقتها يثير ضجة بالسوشيال ميديا

مكافأة نهاية خدمة وإلغاء استمارة 6.. مفاجأة سارة لعمال القطاعين الحكومي والخاص

تنكيس الأعلام .. قرار عاجل من رئيس الإمارات في وفاة عمه

ترشيحاتنا

خلصت على شاب | قرار عاجل بشأن واقعة ممرضة المقطم

بسبب عدوانها على قطاع غزة| إسرائيل: قطع كولومبيا للعلاقات الدبلوماسية مكافأة لحماس

الأهلي والإسماعيلي.. محمد هاني يخضع لفحص طبي للاطمئنان على إصابته

حكم ركوع الإمام قبل انتهاء المأموم من قراءة الفاتحة.. اعرف آراء الفقهاء

«مُهلة جديدة لسيارات المصريين بالخارج».. متحدث الوزراء يكشف الفئات المستحقة

بـ9 مليارات دولار.. الحكومة تكشف تفاصيل إنتاج الكهرباء من الرياح في سوهاج


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بحلاقة زيرو.. ابنة شقيقة إلهام شاهين تثير الجدل بإطلالة ملفتة عبر إنستجرام|شاهد

سعر صادم.. فستان لقاء الخميسي الوردي يثير السوشيال ميديا |شاهد

فوائد خارقة لتناول اللبنة.. اعرفها

اهتم بتناولها .. وجبات خفيفة تزيد من إنتاجية العمل

فيديو

مات أمام الجميع.. كبير الأطباء الشرعيين يفجر مفاجأة حول وفاة محمد مرسي

ادعت أنها مريم العذراء وأنها تلقت تكليفا إلهيا.. مضيفة تونسية تتخلص من صغيرتها

جدول تصوير مكثف لمحمد لطفي في "عصابة المكس".. فيديو

أبطاله سوسن بدر وحسين فهمي.. رانيا يوسف تكشف لـ«صدى البلد» تفاصيل حمام العريس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عبد القوى

أحمد عبد القوي يكتب: رثاء محمد العزب.. فراق صعب لروح طيبة

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الحماية الدستورية للأقزام

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: معلم المرحلة.. وتطوير التعليم المصري

محمد عبيد

محمد عبيد يكتب: حملات مقاطعة اللحوم والأسماك ليست الحل

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: عمال مصر والجمهورية الجديدة

شريف نادي

شريف نادي يكتب: ليبيا وستيفاني خوري

فتحية محسن زناتي

فتحية محسن زناتي تكتب: الشباب والمشاركة السياسية

علاء زياد

علاء زياد يكتب: يوم الأرض.. الكوكب مقابل البلاستيك شعار العام 2024

اﻟﻤﺰﻳﺪ