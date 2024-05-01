الأهلي والإسماعيلي.. محمد هاني يخضع لفحص طبي للاطمئنان على إصابته

نشر الإعلامي إبراهيم عبد الجواد منشورا عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”.

وكتب إبراهيم عبد الجواد: "محمد هاني يخضع لفحص طبي غدًا للاطمئنان على حالته وتحديد مدى تعافيه من الإصابة التي تعرض لها أمام الإسماعيلي".

وفاز النادي الأهلي على نظيره الإسماعيلي بنتيجة 2-1 في المباراة التي جمعت الفريقين على ستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة 20 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

أهداف مباراة الأهلي والإسماعيلي في الدوري المصري

سجل بيرسي تاو الهدف الأول للنادي الأهلي في الدقيقة 34 بعد تصويبة ارتطمت بمدافع الإسماعيلي لتخادع أحمد عادل وتسكن الشباك، وسجل إمام عاشور الهدف الثاني للنادي الأهلي في الدقيقة 57.

فيما سجل عبد الرحمن مجدي الهدف الأول للنادي الإسماعيلي في شباك الأهلي، عن طريق ركلة جزاء في الدقيقة 75.