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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عارف يقفل ودنه.. حتحوت يعلق على أداء مصطفى شوبير

هاني حتحوت
هاني حتحوت

أشاد الإعلامي هاني حتحوت، بحارس مرمى الأهلي مصطفى شوبير، بعد تألقه خلال الفترة الماضية.

وكتب: "فرحان لمصطفى شوبير (رجل المباراة).. شاب مركّز، مولود وعليه ضغوط من قبل ضغوط الجمهور والإعلام باختلاف انتماءاته، مضغوط بظروف لعبه بعد إصابة حارس دولي كبير وتوقيتات مشاركته.. عارف يقفل ودنه ويتطور ويساعد فريقه على أعلى مستوى. ‏ربنا يحميك.. مكسب كبير بموهبته وعقليته وأخلاقه”. 

وعاد الأهلي للمشاركة في المنافسات المحلية؛ بعد أن تأهل إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا، ‏بالفوز على مازيمبي بثلاثة أهداف نظيفة في ‏القاهرة، فيما كانت مباراة الذهاب بالكونغو قد ‏انتهت بالتعادل السلبي في نصف نهائي البطولة.‏

 

 

الأهلي ومازيمبي

وحقق فريق الأهلي الفوز على مازيمبي الكونغولي بثلاثية دون رد خلال المواجهة التي أقيمت بينهما في إياب دور نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا في ملعب ستاد القاهرة الدولي، ليتأهل الأحمر إلى النهائي مستفيدًا من تعادله سلبيًا في الذهاب.

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي ضد الترجي في نهائي دوري أبطال أفريقيا يوم السبت 18 مايو القادم، لمباراة الذهاب فى بطولة دورى الأبطال، على أن تكون مباراة الإياب يوم السبت 25 من نفس الشهر.

 

 

 

 

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