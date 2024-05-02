الثقافة تعرض فيلم السرب في 15 سينما تابعة لها بـ40 جنيها.. تفاصيل

كشف عمرو بسيوني، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، تفاصيل عرض وزارة الثقافة فيلم “السرب” فى 15 سينما تابعة لها بسعر موحد 40 جنيها، قائلا إن من مشاريع الهيئة مشروع “سينما الشعب”، نظرا لاهتمام الوزارة بالمسرح والفنون وجميع أنواع الفن، والسينما إحدى أنواعها التي يتعطش لها مختلف محافظات مصر.

وأضاف عمرو بسيوني، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح البلد” المذاع عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلاميتين فاتن عبد المعبود ونهاد سمير، أن الهيئة لها مسارح عدة تم تجهيزها وإعدادها لتكون سينما بالتعاون مع الشركة المتحدة للإعلام، موضحا أنه يتم من خلالها عرض أهم وأحدث الأفلام.

وتابع: “فى العيد اللي فات كنا رافعين كامل العدد.. وعندنا كل الأفلام التي يتم عرضها فى السينمات العادية.. والإقبال علي هذا الأمر كان كبيرا جدا".